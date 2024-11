MET Group übernimmt Batteriespeicher-Entwickler Comax France

Mit dem Kauf von Comax France tritt die Schweizer MET Group in den französischen Regelenergie-Markt ein.

Die MET Group hat eine 100-%-Beteiligung an Comax France SAS erworben. Comax ist ein Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und großen Batteriespeichern. Die Akquisition ist die erste Investition von MET Group in Energieinfrastruktur in Frankreich. Somit erweitert das Unternehmen sein Portfolio im Bereich der Flexibility Assets in Westeuropa und reagiert auf die steigende Nachfrage nach Regelenergie zur Unterstützung der Energiewende.

Comax wurde 2003 gegründet und betreibt ein 170-MW-Portfolio an thermischen Anlagen sowie ein 29-MW-Portfolio an Batteriespeichern in ganz Frankreich, die flexible Stromerzeugung und Dienstleistungen im Bereich der Regelenergie bieten. Darüber hinaus entwickelt Comax weitere Batteriespeicher-Projekte, um den Ausbau flexibler Energielösungen in Frankreich zu unterstützen. Die Projekt-Pipeline des Unternehmens soll Anlagen mit mehreren hundert MW umfassen, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden. MET Group wird zeitnah die Umsetzung der baureifen Projekte von Comax France vorantreiben. Ziel ist es, sie Mitte 2026 in Betrieb zu nehmen.

Die Erzeugung und Speicherung flexibler Energie und die Bereitstellung von Regelenergie spielen eine Schlüsselrolle bei der Energiewende in Europa, insbesondere im Hinblick auf die Integration wetterabhängiger erneuerbarer Energien in die Stromnetze. Die Flexibility Assets Division von MET Group erwirbt, betreibt und baut Anlagen, welche die benötigte Flexibilität im Stromsystem bieten können. „Flexibility Assets sind ein wesentlicher Bestandteil der integrierten Strategie von MET Group zur Unterstützung der Energiewende. Unser Investitionsprofil ist vollständig auf die Prioritäten der Energiewende abgestimmt“, sagt Johannes Niemetz, Chairman der Division Flexibility Assets der MET Group. Mit dem Eintritt in den französischen Markt für flexible Stromerzeugung und Systemdienstleistungen erweitere das Schweizer Unternehmen das Portfolio in Westeuropa.

Quelle: MET Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH