Hausblau PVS: Dachintegrierte Photovoltaik-Systeme für Optik und Ästhetik

Das Unternehmen Hausblau PVS vertreibt die dachintegrierten Photovoltaik-Systeme des österreichischen Herstellers Energie Dach System in Deutschland.

Das Architekturbüro Hausblau vertreibt unter der Marke Hausblau PVS in Zusammenarbeit mit Energie Dach System dachintegrierte Photovoltaik-Systeme, die sich perfekt in die Optik von Gebäuden einfügen sollen. „Da wir ursprünglich aus der Architektur kommen, waren Optik und Ästhetik schon immer zentrale Themen für uns. Als während des PV-Booms immer mehr Kunden auf uns zukamen, denen die klassischen Module schlichtweg nicht gefallen haben, suchten wir Ende 2023 nach einer Alternative“, sagt Robert Resch, Inhaber des Architekturbüros Hausblau. „Als wir die Module der Firma Energie Dach System kennenlernten, waren wir sofort überzeugt. Im Anschluss stellte sich heraus, dass diese Module in Deutschland noch gar nicht angeboten wurden. Dadurch führte eins zum anderen, sodass wir Anfang 2024 die vertriebliche Partnerschaft mit der Firma EDS eingingen.“

Aktuell bietet das Hausblau PVS zwei verschiedene Photovoltaik-Module an. Zum einen das dachintegrierte System Fit54 und zum anderen den Solarziegel Pan32. Beim System Fit54 kommen Solarmodule mit den Maßen von 90 mm x 44,5 mm zum Einsatz, die man wie Dachziegel verlegt und die eine geschlossene Photovoltaik-Fläche bilden. Bei der Variante Pan32 sind kleine Solarmodule in Tonziegeln integriert. Beide Systeme sollen ein schönes und unauffälliges Design bieten. Die auf das typische Ziegelformat konzipierte Technik ist besonders auch für denkmalgeschützte Gebäude geeignet.

Dank der kleinen PV-Modulgröße soll sich das System ideal für Dachflächen mit Hindernissen wie Dachflächenfenstern oder Gauben eignen. Die Anlage arbeitet mit Niedrigspannung und die Elemente sind einzeln austauschbar- Je nach PV-Modul gibt es eine Garantie von 20 bis 25 Jahren. Zudem sind Leistungsoptimierer eingesetzt, die direkt mit den einzelnen Photovoltaik-Modulen verbunden sind und so für eine maximale Effizienz sorgen sollen. Die gesamte Technik und Elektronik ist hinter dem Ziegeldach verkleidet, wodurch durch dachintegrierte Photovoltaik-Systeme laut Hausblau PVS alle Vorteile eines seit Jahrhunderten bewährten Ziegeldachs erhalten bleiben.

Quelle: Hausblau PVS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH