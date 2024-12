Wettervorhersagemodell Baguan: KI soll Stromlastprognosen verbessern

Die chinesische Alibaba Group hat ein KI-gestütztes Wettervorhersagemodell entwickelt. Baguan sagte einen starken Temperaturabfall in der Provinz Shandong im August mit einen entsprechenden Rückgang des Strombedarfs um 20 Prozent einen Tag zuvor genau voraus.

Die Alibaba Damo Academy, der Forschungs- und Entwicklungszweig der Alibaba Group, hat den offiziellen Start vom Wettervorhersagemodell Baguan bekannt gegeben. Benannt nach dem chinesischen Konzept der Beobachtung aus verschiedenen Perspektiven nutzt Baguan moderne KI, um die Möglichkeiten der Wettervorhersage zu verbessern. Dabei soll Baguan eine hohe Genauigkeit bei Wettervorhersagen bieten, die von einer Stunde bis zu zehn Tagen reichen. Das maschinelle Lernmodell zeichnet sich durch seine hohe räumliche Auflösung aus und liefert detaillierte meteorologische Vorhersagen bis zu einem 1 Kilometer großen Raster, die man stündlich aktualisiert. Diese Fähigkeiten sollen Baguan zu einem unverzichtbaren Werkzeug bei der Stromlastprognose und der Prognose erneuerbarer Energien machen.

Wettervorhersagemodell Baguan nutzt innovative Mustererkennung

Das technische Rückgrat von Baguan ist die Nutzung der Siamese-Masked-Autoencoders-Struktur und einer robusten Vorab-Trainingsmethode. Diese Innovationen ermöglichen es dem Modell, komplexe Muster aus komplexen dynamischen atmosphärischen Daten zu erkennen. Darüber hinaus ist Baguan durch einen autoregressiven Vorab-Trainingsansatz in der Lage, präzise Vorhersagen über verschiedene räumlich-zeitliche Skalen hinweg zu treffen, von einer Stunde bis zu zehn Tagen im Voraus.

Baguan nutzt ERA5, die atmosphärische Reanalyse des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) des globalen Wetters von 1979 bis heute, um das grundlegende Modell für Wettervorhersagen zu erstellen. Baguan wird durch wichtige regionale meteorologische Indikatoren wie regionale Temperatur, Strahlung und Windgeschwindigkeit sowie Radar- und Satellitenbilder und Geländedaten weiter verfeinert.

Stabileres Energiemanagement, grünere Energie

Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien haben präzise Wettervorhersagen an Bedeutung geworden. Somit soll das Modell die Zuverlässigkeit von Prognosen für erneuerbare Energien erheblich erhöhen, erleichtert ein stabileres Energiemanagement und unterstützt die Ausweitung der Nutzung grüner Energie.

Die Fähigkeiten von Baguan im Bereich der Wettervorhersage hat man bereits im Strom- und Energiesektor in China eingesetzt, um kritische Anwendungen wie die Vorhersage der Stromlast und der erneuerbaren Energien zu unterstützen. So sagte Baguan beispielsweise während eines unerwarteten Temperaturabfalls in der Provinz Shandong im August einen entsprechenden Rückgang des Strombedarfs um 20 Prozent einen Tag zuvor genau voraus. Dabei erreicht das System eine Genauigkeitsrate von 97 Prozent bei der Lastprognose für den Folgetag. Diese Präzision half laut Alibaba den lokalen Netzbetreibern, die Stromverteilung zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Betriebskosten zu senken.

Quelle: Alibaba | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH