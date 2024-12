Greenakku-Insolvenz: Photovoltaik-Onlineshop saniert

Das Unternehmen Nice Valley Energy führt den Geschäftsbetrieb des Photovoltaik-Onlineshops Greenakku fort.

Nach dem viermonatigen Insolvenzverfahren über das Vermögen der Bosswerk GmbH & Co. KG führt ein neuer Eigentümer den vor 14 Jahren gegründete Onlineshop für Photovoltaik- und Speicherprodukte Greenakku.de weiter. Der Insolvenzverwalter Joachim C. Mohlitz, Partner der auf Sanierung spezialisierten Kanzlei Görg aus Düsseldorf hatte auf die Sanierung und Fortführung des Greenakku-Shops gesetzt. Deshalb hat man den Geschäftsbetrieb auch während des Insolvenzverfahrens fortgeführt.

Der Onlineshop Greenakku.de vertreibt seit dem Jahr 2010 Solaranlagen und Heimspeicher. Rund eine halbe Million PV-Anlagen hat das Unternehmen in den letzten 14 Jahren an private oder gewerbliche Kund:innen verkauft und ausgeliefert. Weitere Produkte, die Kund:innen auf Greenakku.de kaufen können, sind Wärmepumpen und Solarthermie-Anlagen.

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2024 hat der neue Eigentümer Nice Valley Energy den Photovoltaik-Onlineshop Greenakku übernommen. „Der Insolvenzantrag war vor allem dem enormen Preisverfall bei Solar- und Heimspeichern geschuldet. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung machen nun eine Weiterführung möglich“, sagt Wolfgang Felzen, Geschäftsführer der Nice Valley Energy GmbH & Co. KG. Den Geschäftsbetrieb will er nun mit gesicherter Finanzierung fortführen. Laut der Internetseite der Bosswerk GmbH & Co. KG war Wolfgang Felzen 2003 an den Ursprüngen der Bosswerk-Gruppe beteiligt. Zuletzt waren demnach seine Söhne Boris und Thorsten alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer der Gruppe.

