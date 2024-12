Neu: Solarthemen-Ausgabe 582 ist erschienen

+++ Solarpaket I: Warten auf Zustimmung aus Brüssel +++ Was bringt der Regierungswechsel für die Energiepolitik? +++ Förderprogramme - was geht im Jahr 2025? +++ Große Wärmespeicher als Schlüsseltechnologie +++ H&R-Gruppe: E-Fuels vom Chemiekonzern +++ Photovoltaik schlägt den Denkmalschutz +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der heute erscheinenden Solarthemen-Ausgabe Nr. 582:

Solarpaket I: Warten auf Brüssel

Die Neuerungen des sogenannten Solarpakets I gelten nach deutschem Recht seit dem 16. Mai 2024. Doch einige sehr wesentliche EEG-Änderungen warten noch immer auf die Genehmigung der EU-Kommission. Deutschen Behörden und der Branche sind die Hände gebunden, zumal allein Brüssel entscheidet, ob ein O.K. auch rückwirkend gälte.

Die politische Glaskugel für das Jahr 2025

Die Energiebranche wird sich nach der Bundestagswahl 2025 auf neue Bedingungen einstellen müs­sen. Auch die Solarthemen-Redaktion verfügt nicht über eine Glaskugel. Doch es deu­tet sich be­reits an, wo mit Ver­än­de­run­gen zu rechnen ist.

Noch schnell einen Förderantrag stellen

Am 1. Januar 2025 muss der Bund aufgrund des nicht beschlossenen Bundeshaushalts zur vorläufigen Haushaltsführung übergehen. Das hat auch Auswirkungen auf Förderprogramme wie die Bundesför­de­rung für effiziente Gebäude (BEG). Ganz sicher ist nicht, wie es 2025 weitergeht.

Zwei Erdbecken-Wärmespeicher als Labor

Effiziente und günstige Langzeit-Wärmespeicherung gilt als Schlüsseltech­no­lo­gie der Energiewende – und steckt trotz langjähriger Erfahrungen doch noch in den Kinderschuhen. Zwei experimentelle Wärmespeicher entstehen zurzeit in Rechlin an der Müritz. In dem Forschungsprojekt will der Geokunststoff-Hersteller Solmax neue Techniken für die nächste Generation von Erdbecken-Wärmespeichern erproben.

Chemieproduzent H&R setzt auf E-Fuels

Synthetische Kraftstoffe und Grundchemikalien sind für Chemieunternehmen wie die Hamburger H&R-Gruppe eine Chance, sich zu dekarbonisieren. Hauptabnehmer für künf­tige E-Fuels ist Europas Luftfahrtindustrie, die ab 2030 solche Kraftstoffe beimischen muss.

Photovoltaik höher zu bewerten als Denkmäler

Das Oberver­wal­tungs­gericht von NRW hat in zwei Fällen geurteilt, dass das öffentliche Interesse am Ausbau der erneuerbaren Ener­gien höher wiegt als der Denkmalschutz.

