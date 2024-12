Naturstrom übernimmt kirchlichen Energieversorger HKD

Der Ökoenergieversorger Naturstrom erwirbt zum Jahreswechsel 90 Prozent der Anteile an der HKD Handelsgesellschaft für Kirche und Diakonie, einem der führenden Strom- und Gasversorger für kirchliche und soziale Organisationen.

Die HKD beliefert rund 10.000 Strom- und rund 4.600 Gasanschlüsse vornehmlich von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, Bistümern und sozialen Einrichtungen. Im vergangenen Geschäftsjahr lieferte die HKD rund 116 GWh Strom an ihre Kunden, der Gasabsatz lag bei rund 395 GWh. Mit der Übernahme der HKD stärke Naturstrom die eigene Position in dieser für das Unternehmen seit vielen Jahren wichtigen Kundengruppe, heißt es in der Pressemitteilung.

HKD bleibt eigenständig am Markt tätig

„Die HKD ist im Segment kirchlicher Kunden sehr bekannt und verfügt über ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit“, sagt Oliver Hummel, Vorstandsvorsitzender von Naturstrom. Die HKD bleibt daher eigenständig am Markt aktiv. Der Standort Kiel bleibt bestehen und auch die rund 30 Beschäftigten werden übernommen. „Die HKD ist ein gesundes und profitables Unternehmen“, ergänzt HKD-Geschäftsführer Hendrik Claaßen.

Mit Naturstrom als neuem Haupteigentümer soll die HKD von dessen energiewirtschaftlicher Erfahrung profitieren. So sollen auch neue Angebot und Wachstumschancen entstehen. „Gemeinsam mit Naturstrom werden wir unsere energiespezifischen Prozesse noch effizienter aufstellen und unseren Kunden eine breite Palette ökologisch hochwertiger Energieprodukte anbieten“, so Claaßen.

Das Angebot der HKD geht bereits über die Energieversorgung hinaus. Das Unternehmen bietet auch über Rahmenverträge zahlreiche Dienstleistungen für Telefonie und Mobilität an. Weiteres Standbein des Unternehmens ist ein Online-Shop mit öko-fairen Produkten für kirchliche und sozialwirtschaftliche Kunden, von Büromöbeln und -material über die EDV-Ausstattung bis hin zu zahlreichen Verbrauchsgütern.

Kirchen gehören zu wichtigsten Kunden von Naturstrom

Für Naturstrom passt die HKD gut in den Bereich der gewerblichen und institutionellen Kunden. Kirchliche und soziale Einrichtungen nach dem Privatkundengeschäft bereits die größte Kundengruppe des Ökoenergieanbieters. Seit rund 15 Jahren beliefert Naturstrom größere kirchliche Bündelkunden und ist Rahmenvertragspartner etlicher Landeskirchen und Bistümer aller Konfessionen. Aktuell versorgt Naturstrom rund 12.800 kirchliche Abnahmestellen mit insgesamt 50 GWh Strom jährlich.

Naturstrom wurde 1998 in Düsseldorf gegründet und versorgt mehr als 300.000 Haushalte, Unternehmen und Institutionen mit Strom, Gas und Wärme. Damit ist das Unternehmen nach eigenen Angaben der größte unabhängige Ökostromanbieter in Deutschland. Neben der Versorgung mit Netzstrom beliefert Naturstrom unter der Marke Naturstrom vor Ort auch rund 3.000 Haushalte mit Mieterstrom.

Quelle: Naturstrom | © Solarthemen Media GmbH