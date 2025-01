Enertrag: Genehmigungen für 187 MW Windkraft in der Uckermark

Für Standorte in der Uckermark hat Unternehmen Enertrag Genehmigungen zum Bau von 26 Windenergieanlagen erhalten. Sie erreichen eine Leistung von 187 Megawatt.

Der Windparkentwickler Enertrag hat zum Jahreswechsel Genehmigungen für 26 Windenergieanlagen (WEA) mit einer Gesamtleistung von 187,2 Megawatt (MW) erhalten. Diese Anlagen werden künftig in der Uckermark entstehen. Wie Enertrag mitteilte, umfassen die Genehmigungen dabei 5 Projekte.

Das Vorhaben Malchow Ost werde über 12 WEA des Typs Vestas V172 mit einer Leistung von jeweils 7,2 MW und einer Nabenhöhe von 175 Metern verfügen. Das 2010 initiierte Projekt zähle ferner zu den größten zusammenhängenden Windenergieprojekten in der Unternehmensgeschichte. Die Windkraftanlagen entstehen auf dem Gemeindegebiet Göritz im Amtsbereich Brüssow.

Die Projekte Schenkenberg 4 und 5 liegen desweiteren im Amtsbereich Brüssow. Sie umfassen zusammen 10 WEA des Typs Vestas V172 mit einer Leistung von jeweils 7,2 MW und einer Nabenhöhe von 175 Metern. Außerdem entstehen in der Gemeinde Tantow im Amtsbereich Gartz 4 WEA des Typs Vestas V172. Diese kommen auf eine Leistung von jeweils 7,2 MW und eine Nabenhöhe von 175 Metern. Dieses Projekt wurde bereits 2003 angestoßen.

„Diese Genehmigungen sind ein herausragendes Ergebnis und resultieren aus der guten und langjährigen Zusammenarbeit in den einzelnen Projektteams und Arbeitsgruppen.“ Das sagt Marc Transfeld, Regionalleiter Nordbrandenburg bei Enertrag.

„Noch nie in der Geschichte von Enertrag konnten wir innerhalb eines so kurzen Zeitraums Genehmigungen in dieser Dimension erreichen. Das ist ein grandioser Erfolg, der nur durch die herausragende Arbeit unserer Teams möglich wurde.“ Das sagt Tom Lange, Abteilungsleiter Entwicklung Wind & PV bei Enertrag zum Rekord-Aufkommen in der Uckermark.

Quelle: Enertrag | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH