GridParity: PV-Carport Butterfly lässt Pflanzen sprießen

Eine schmetterlingsförmige PV-Parkplatz-Überdachung trägt auch dem Bedarf von Grünflächen auf Parkplätzen Rechnung. Anbieter GridParity hat die Lösung entwickelt.

Der Spezialist für PV-Überdachungen von Parkplätzen, GridParity, hat eine Lösung entwickelt, um Pflanzen auf den Flächen unter dem PV-Carport Licht zukommen zu lassen. Dafür hat sie offene Carport-Konstruktion entwickelt, die optisch an eine „Butterfly“-Form erinnert. Wie das Unternehmen mitteilte, war eine Kundenanfrage Hintergrund der Entwicklung. Demnach suchten die Betreiber eines großen Freizeitparks in Süddeutschland nach einer innovativen Lösung. Diese sollte nicht nur den parkenden Autos und den Pflanzen Schutz bietet, sondern auch sicherstellen, dass ausreichend Wasser und Sonnenlicht die Vegetation erreicht.

Die Antwort liege in einer durchdachten Verlängerung der PV-Module am hinteren Ende der Überdachung. Diese verlängerten Dach-Panels böten optimalen Schutz für die Pflanzen in den Grünstreifen, während die Lichtdurchlässigkeit erhalten bleibt.

„Wir haben die Herausforderung angenommen und entwickelten mit Hochdruck eine maßgeschneiderte PV Carportlösung mit einem langen und kurzen Kragarm“, erklärt Dr. Erich Merkle, CEO der GridParity AG. „Durch die Verlängerung hat ein weiteres Modul Platz.“

Die Konstruktion führe dazu, dass die Vegetation vor extremen Wetterbedingungen wie Starkregen oder intensiver Sonneneinstrahlung geschützt werde. Parkende Autos profitierten im Winter von einem Schutz vor Eis und Schnee. Im Sommer bleibe die Temperatur unter den Panels auf 30 °C begrenzt – ein spürbarer Unterschied zu bis zu 60 °C ohne Überdachung.

Die Vergrößerung der Modulfläche um 1,2 Meter sorge auch für mehr Energie. Der Stromertrag steige um 25 Prozent. So entstehe eine Überdachung, die nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch einen Mehrwert biete.

Quelle: GridParity | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH