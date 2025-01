Photovoltaik-Zubau im Dezember 2024 bei 1,4 GW

Im Dezember wurden in Deutschland PV-Anlagen in der Größenordnung von 1,4 GW hinzugebaut. Auf das Jahr gerechnet summieren sich die solaren Neuinstallationen damit auf 16,2 GW und insgesamt auf knapp 100 GW.

Der Zubau an Photovoltaik-Anlagen betrug im Dezember 2024 1,438 Gigawatt (GW). Das geht aus den aktuellen Daten des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur hervor. Für das Gesamtjahr ergibt sich ein Zubau in Höhe von 16,252 GW. Damit waren insgesamt Ende Dezember rund 99,2 GW an Photovoltaik-Leistung in Deutschland installiert. Die Zahlen spiegeln die Anmeldungen im Marktstammdatenregister mit Stichtag 13. Januar 2025 wider.

Viele Anlagen werden allerdings erst mit Verzögerung gemeldet. Die tatsächlich neu installierte PV-Leistung liegt also wahrscheinlich etwas höher. Der registrierte Zubau im November 2024 stieg zum Beispiel durch Nachmeldungen von 1.013 MW auf 1.084 MW.

Um das Ziel von 215 GW bis 2030 zu erreichen, wäre von jetzt an gerechnet ein monatlicher Zubau von durchschnittlich 1.608 MW nötig, zeigt die Darstellung der Bundesnetzagentur.

Ein detaillierter Blick in den Dezember-Zubau zeigt, dass der Großteil des Zubaus mit 610 MW innerhalb des EEGs stattfand. Konkret entfielen 560 MW auf bauliche Anlagen und 49 MW auf Freiflächen. Über Ausschreibungen kamen 541 MW in der Freifläche sowie 37 MW als bauliche Anlagen hinzu. An ungeförderten PV-Kraftwerken betrug der Zubau 227 MW (Freifläche) und 29 MW (bauliche Anlage). Auch diese Zahlen sind vorläufiger Natur, ergeben sie doch in der Summe nicht die Gesamtzahl an Neuinstallationen.

Windenergie-Zubau an Land 2024 bei 3,3 GW

Stark war im Dezember 2024 auch der Netto-Zubau bei der Windenergie an Land, der mit 370 MW den zweithöchsten Wert des Jahres erreicht. Insgesamt summiert sich die neu gebaute Leistung auf rund 3.257 Megawatt (MW). Das entspricht einer Gesamtkapazität der Onshore-Windkraft von 63,5 GW. Für das Ziel von 115 GW bis 2030 wäre ein monatlicher Zubau von 715 MW nötig. Neue Offshore-Windenergie-Anlagen gingen im Dezember nicht ans Netz.

Bei der Bioenergie betrug der Zubau knapp 5 MW. Damit kamen 2024 111 MW dazu.

Im Bundesländer-Vergleich liegt bei den Neu-Inbetriebnahmen der Photovoltaik im laufenden Jahr Bayern mit 3,9 GW vorn. Auf Platz zwei liegen gemeinsam Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg mit je 2,1 GW. Bei der Windenergie lag Nordrhein-Westfalen mit 748 MW vor Niedersachsen mit 679 MW und Schleswig-Holstein mit 574 MW.

Quelle: BNetzA, | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH