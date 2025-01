Roofit.Solar stellt PV-Modul Velario Slim für Dachintegration vor

Die estnische Roofit.Solar präsentiert einen neuen Modultyp zur PV-Dachintegration. Mit diesem läßt sich eine höhere Dachfläche abdecken.

Der auf gebäudeintegrierte Solaranlagen (BIPV) spezialisierte Anbieter Roofit.Solar geht mit einer PV-Modulreihe unter dem Namen Velario Slim an den Markt. Dies sei die neue Produktlinie nach der europaweiten Einführung der Velario- und NuClick-Solardachmodule, so das estnische Unternehmen. Der Hauptunterschied liege in der kompakten Modulgröße von Velario Slim. Diese ermögliche eine größere Flexibilität bei der Platzierung der Module und könne mehr Dachfläche mit energieerzeugenden Solarmodulen abdecken.

Die schmale, effektive Dachabdeckung der Velario Slim-Paneele von 471 Milimeter (mm) ist mit der Größe der Velario-Paneele von 550 mm vergleichbar, behalte aber die charakteristischen Merkmale des Originalprodukts bei. Dabei handele es sich um ein schlichtes, skandinavisches Design, das sich ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen jeder Immobilie anpasse. Es verfüge ferner über Widerstandsfähigkeit gegen raue Wetterbedingungen (einschließlich Hagel) und eine einfache 2-in-1-Installation. Der unauffällige Stil der Paneele mache die Solardächer von Roofit.Solar bei anspruchsvollen Renovierungen und der Nachrüstung denkmalgeschützter Gebäude mit sauberer Energie beliebt, darunter bei der Nationalbibliothek von Estland.

Die Dachmodule seien dank der TOPCon-Zelltechnologie, die eine Leistung von 190 W/m² im Vergleich zum ursprünglichen Velario von 160 W/m² liefert, auch um 18 Prozent energieeffizienter. Mit der Auslieferung sei ab Juni 2025 zu rechnen.

„Unsere anderen Produkte sind bereits energieeffizient, aber das kompakte Velario Slim ermöglicht es, noch mehr Dachfläche abzudecken. Dies ist vor allem für Dächer mit kleiner oder unregelmäßiger Oberfläche von Bedeutung“, sagt Andres Anijalg, CEO und Co-Founder von Roofit.Solar. „Diese laufen Gefahr, nicht vollständig bedeckt zu werden, weil die verbleibende Fläche für größere Paneele zu klein ist. Das schlanke Design unserer Paneele schöpft das volle Potenzial dieser Technologie für alle Häuser und Gebäude aus.“

