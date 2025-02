Der Monatsmarktwert für Solarstrom ist im Januar 2025 weiter angestiegen. Auch die Notierungen für den Windstrom zogen an.

Der Monatsmarktwert Solar hat sich im Januar 2025 erneut erhöht. Wie aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervorgeht, stieg er im Vergleich zum Dezember 2024 um 0,34 Cent auf 11,511 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Somit war Solarstrom wie im Vormonat auch wieder teurer als der Spotmarktpreis. Den Spotmarktpreis für den Januar geben die Übertragungsnetzbetreiber mit 11,414 Cent/kWh an.

Die Monatsmarktwerte für die Windenergie sind nach Rückgängen im Dezember im Januar 2025 wieder angestiegen. Windstrom an Land kostete 8,506 Cent/kWh. Im Vormonat waren es rund 7,24 Cent/kWh gewesen. Der Monatsmarktwert für Windstrom auf See kletterte im Januar 2025 ebenfalls wieder deutlich auf 9,702 Cent/kWh. Im Vormonat hatten die Übertragungsnetzbetreiber für Offshore-Windstrom rund 8,08 Cent/kWh notiert.

Der Marktwert der Solarenergie ist für alle relevant, die an der über das EEG geförderten Direktvermarktung teilnehmen. Der Monatsmarktwert Solar gibt dabei die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Liegt dieser Marktwert unter der EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Die Werte für die aktuelle Einspeisevergütung finden Sie im Basiswissen des Solarservers unter diesem Link.

Im Januar gab es wieder Zeiträume mit negativen Strompreisen von vier Stunden und mehr. In diesen Zeiten entfällt der Anspruch auf die Marktprämie für Anlagen mit Inbetriebnahme ab Dezember 2016. Geplant ist, die Förderung von erneuerbaren Energien bei negativen Strompreisen bereits ab der ersten Stunde zu streichen.

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH