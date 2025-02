Green Deal: EU-Kommission konkretisiert Net Zero Industry Act (NZIA)

Foto: vchalup / stock.adobe.com

Mit dem Net Zero Industry Act (NZIA) will die Europäische Union (EU) unter anderem die eigene Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Netto-Null-Technologien stärken. Dazu zählen ausdrücklich die erneuerbaren Energien. Der NZIA ist am 29. Juni 2024 in Kraft getreten. Doch bislang fehlen noch einzelne Rechtsakte, die wichtige Details regeln. Vier hat die EU-Kommission in diesem Jahr vorgelegt. Dazu sind noch bis zum 20. und 21. Februar Stellungnahmen möglich.