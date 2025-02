Stadtwerke Schwäbisch Hall bauen Bürgerbeteiligung und PV aus

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall beteiligen Bürger aus ihrem Netzgebiet an einer knapp 6 MW starken PV-Anlage. Der Zinssatz für das Nachrangdarlehen beträgt 3,5 Prozent.

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall bauen in der Region die Option aus, sich als Bürger an neu gebauten PV-Anlagen zu beteiligen. Wie das kommunale Unternehmen mitteilte, betrifft das eine neue Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Erlach. Ende des vergangenen Jahres haben die Stadtwerke die PV-Anlage mit einer Leistung von 5,8 Megawatt (MW) errichtet. Für diese Anlage werde das Bürgerbeteiligungsmodell initiiert. Es stehe Einwohnern aus dem Stromnetzgebiet der Stadtwerke Schwäbisch Hall offen. Betreiber des Solarparks und Anbieter der Beteiligung sei die Bürgerenergie Kesseläcker GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke.

Das Kapital der Bürger fungiert dabei als Nachrangdarlehen, wird also im Falle einer Insolvenz nachrangig bedient, was das Risiko erhöht. Der Zinssatz ist trotzdem mit 3,5 Prozent pro Jahr relativ niedrig. Eine Beteiligung ist ab 500 Euro möglich. Insgesamt will die Gesellschaft 750.000 Euro bei den Bürgerinnen und Bürgern einwerben. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre.



Die Beteiligung und Verzinsung beginnen, sobald die Investitionssumme auf dem Konto der Bürgerenergie-Gesellschaft eingegangen ist. Dies erfolge unabhängig von den Erträgen der Anlage und der Entwicklung der Strompreise. Die Abwicklung der Beteiligung erfolge ferner ausschließlich über eine Beteiligungsplattform.

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben im vergangenen Jahr erstmals ein Bürgerbeteiligungsprojekt angeboten. Diese sei innerhalb von zwei Tagen vergriffen gewesen. Die PV-Anlage Dörrenzimmern kommt auf 5,3 MW.

Quelle: Stw. Schwäbisch Hall | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH