Neu: Solarthemen-Ausgabe 584 ist erschienen

CDU verunsichert Heizungsmarkt +++ Energiepolitik 2021 bis 2024 – eine Bilanz +++ Digitale Token für virtuelle Prosumer +++ Arne Weinig von Tauber-Solar im Interview zu Großspeichern +++ Nächster Schritt beim Emissionshandel +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der heute erscheinenden Solarthemen-Ausgabe Nr. 584:

CDU verunsichert Heizungsmarkt

Aussagen im Wahlprogramm der CDU zum Heizungsmarkt sind interpretationsbedürftig: Entweder sind sie als extrem radikal oder völlig vage zu verstehen. Das sorgt für Verun­si­che­rung im Markt. Und die Partei will dazu offenbar nicht mehr erklären.

Energiepolitik 2021 bis 2025 – eine Bilanz

In der vorzeitig abgebrochenen Legislaturperiode haben SPD, Grüne und zunächst auch FDP nicht alles zu Ende gebracht, was sie sich im Koalitionsvertrag im Dezember 2021 für die Energiepolitik vorgenommen haben. Geprägt durch den Krieg in der Ukraine, öffentlich ausgetragenen Streit und Haushaltsprobleme kam manches anders als gedacht. Dennoch ist in der energiepolitischen Bilanz der Legislaturperiode eine lange Liste von Änderungen herausgekommen, von denen wir auf dieser Doppelseite einige in Stichworten in Erinnerung rufen.

Digitale Token für virtuelle Prosumer

Der italienische Energiekonzern Enel bietet Stromkunden digita­li­siert­e Anteile an Solar- und Wind­parks an. Eine neue EU-Regulierung zu Kryptowerten, MiCAR, macht das möglich. Auch in Deutschland könn­te die Tokenisierung der Pho­tovol­taik Nachahmer finden und mehr Privatkapital für die Energiewende mobilisieren.

Arne Weinig im Interview: Batteriehype – wir sind gut aufgestellt

Arne Weinig ist als Finanzexperte einer der vier geschäftsführenden Gesellschafter der Tauber-Solar-Gruppe. Mit der im Herbst neu gegründeten Tochterfirma Tauber Energy GmbH plant und baut Tauber-Solar Solarparks und große Stromspeicher. Im Solarthemen-Interview spricht Weinig über den aktuellen Speicherboom und Business Cases für große Batteriespeicher.

Nächster Schritt beim Emissionshandel

Der Bundestag hat in letzter Minute am 31. Januar 2025 die Novelle des Treibhausgasemissions-Handelsgesetzes beschlossen. Damit wird auch der Brennstoffhandel – und indirekt der gesamte Gebäudebereich – in den europäischen Emissionshandel über­­­führt. Nach einer Über­gangs­zeit soll der Preis für CO2-Emis­sio­nen somit von Angebot und Nachfrage abhängen. Es ist künftig mit steigenden Kosten beim Betrieb von Gas- und Ölheizungen zu rechnen.

Erneuerbare Energien bringen Arbeitsplätze

Die Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) hat für das Jahr 2023 wieder ermittelt, welche Entwicklung die Bruttobeschäftigung im Bereich der erneuerbaren Energien genommen hat.

