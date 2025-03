PV-Symposium: Zukunft für die deutsche Photovoltaik

Foto: Andreas Witt Das ehemalige Kloster Bank in Bad Staffelstein. Hier findet das PV-Symposium statt, bei dem sich Photovoltaikindustrie, -forschung und Politik treffen.

Die PV-Branche, die sich derzeit im Kloster Banz in Bad Staffelstein zum PV-Symposium trifft, diskutiert dort auch die Aussichten für die deutsche Photovoltaik. Zum befürchten die Solarexperten, dass die erneuerbaren Energien in der neuen Regierungskoalition weniger Unterstützung finden könnte. Zum anderen sehen sie aber auch Chancen für den Wiederaufbau starker Photovoltaik-Fabriken in Deutschland und Europa.