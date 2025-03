RWE nimmt Batteriegroßspeicher in Eemshaven in Betrieb

RWE baut zwei Batteriespeicher an der niederländischen Küste für künftigen Offshore-Wind. Schon jetzt sollen die Speicher Netzdienstleistungen erbringen.

Der Essener Energiekonzern RWE hat im niederländischen Eemshaven einen großen Batteriespeicher in Betrieb genommen, der künftig unter anderem Offshore-Windstrom aufnehmen soll. Wie das Unternehmen mitteilte, verfügt er über eine Leistung von 35 MW und eine Speicherkapazität von 41 Megawattstunden. Die Batterie soll Angebot und Nachfrage im niederländischen Netz ausbalancieren. Die Großbatterie von RWE in Eemshaven beinhalte 110 Lithium-Ionen-Phosphat-Einheiten und 26 Kilometer an Kabeln.

Ferner schreite auch die Inbetriebnahme des ultraschnellen synthetischen Trägheitsbatteriesystems (synthetic inertia battery) im RWE-Kraftwerk Moerdijk voran. Mit einer installierten Leistung von 7,5 MW und einer Speicherkapazität von 11 MWh sei diese Batterie eine der ersten ihrer Art auf dem europäischen Festland.

Beide Batteriesysteme seien Teil der Systemintegrationslösungen für OranjeWind, das niederländische Offshore-Windprojekt von RWE und TotalEnergies. OranjeWind soll durch Elektrolyseure, intelligente Ladestationen für Elektrofahrzeuge, E-Boiler und Batteriespeichersysteme neue Wege zur Integration intermittierender erneuerbarer Energieerzeugung in das niederländische Energiesystem eröffnen.

