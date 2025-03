Neu: Solarthemen-Ausgabe 585 ist erschienen

+++ EU-Genehmigung für Solarpaket 1 +++ Qualitätsmängel bei PV nehmen zu +++ Interview mit Jörg Sutter: 50 Jahre DGS +++ Neue Landesbauordnung Baden-Württemberg begünstigt Photovoltaik +++ Gutachten der KlimaUnion +++ Projekt „MoorPower” erforscht PV auf Moorböden +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der heute erscheinenden Solarthemen-Ausgabe Nr. 585:

EU-Genehmigung als Black Box

Am 16. Mai 2024 ist das sogenannte Solarpaket I in Kraft getreten. Zehn Monate danach wartet die Erneuerbare-Energien-Branche in Deutschland immer noch darauf, dass die EU-Kommission wesentliche Teile der EEG-Änderungen absegnet. Das Notifizierungs-Verfahren ist intransparent.

Qualitätsmängel bei PV mehren sich

Qualitätsmängel bei PV-Produkten, insbesondere bei Solarmodulen nehmen nach Aussage von Expert:innen zu. Unternehmen versuchen sich mit Kontrollen besser zu schützen.

Neue Landesbauordnung Baden-Württemberg begünstigt Photovoltaik

In Baden-Württemberg wurde in der vergangenen Woche unter dem Motto „Schnelleres Bauen“ eine novellierte Landesbauordnung (LBO) beschlossen, die für die Photovoltaik und die E-Mobilität einiges vereinfachen soll. Unter anderem benötigen PV-Freiflächenanlagen jetzt keine Baugenehmigung mehr.

Planung von Windenergiegebieten durch EuGH-Urteil verzögert?

Ein bereits im September 2024 verkündetes Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Artenschutz in FFH-Gebieten könnte die Windenergieplanun­g in manchen Gegenden Deutschlands jetzt um einige Monate verzögern.

Interview: Jörg Sutter (DGS)

Der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS), Jörg Sutter, spricht anlässlich des 50-jährigen Vereinsjubiläums darüber, wie sich Solartechnik und ihre Stellung in der Gesellschaft innerhalb eines halben Jahrhunderts verändert haben.

Forschungsprojekt MoorPower für PV auf Moorböden

7 Millionen Euro hat das Bundesforschungsministerium jetzt für ein Forschungsprojekt zur Machbarkeit von Photovoltaik auf degenerierten Moorböden bei gleichzeitiger Wiedervernässung bewilligt.

Gutachten: Rückschritte beim Klimaschutz wären verfassungswidrig und justitiabel

Der von CDU- und CSU-Mitgliedern gebildete Verein Klimaunion sieht mögliche Rückschrit­te im Klimaschutz als Verstoß gegen gelten­des Recht. Ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten warnt vor möglichen juristischen Fol­gen für die neue Bundesregierung.

Sondervermögen soll Strom- und Wärmenetze fördern

Laut dem Gesetzentwurf zur Änderung der Schuldenbremse, über den am Dienstag der Bundestag abgestimmt hat, würden gemäß einer Nebenbestimmung „insbesondere“ auch Investitionen in Energie- und Wärmenetze gefördert.

Jetzt testen!

Diese Artikel plus weitere Nachrichten finden Sie in Ausgabe 585 des Infodienstes Solarthemen vom 20. März 2025. Zu einem kostenlosen Test-Monat der jeweils aktuellen Solarthemen kommen Sie hier.

Der Infodienst Solarthemen, der die Zeitschrift, den E-Mail-Newsletter und den Zugang zum (S+)-Online-Bereich umfasst, ist der Premiumkanal der Solarthemen Media GmbH, die auch den Solarserver und die Zeitschrift Energiekommune herausgibt.