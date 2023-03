Greenakku bringt Balkonkraftwerk mit Lithium-Speicher heraus

Grafik: Greenakku

Bei Greenakku gibt es nun Steckersolaranlagen mit Batteriespeicher als Komplettpaket. Tagsüber produzierter Solarstrom lässt sich damit in einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie speichern, um ihn dann später am Tag oder am nächsten Morgen zu verbrauchen.

Der Online-Händler Greenakku bietet nun mit zwei neuen selfPV-Komplettpaketen eine Lösung an die eine Zwischenspeicherung des Solarertrags ermöglicht. Denn mit den neuen Balkon-Solarpaketen lässt sich der tagsüber gewonnene Strom in einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie speichern, um ihn dann später am Tag oder am nächsten Morgen zu verbrauchen. So sollen die Betreiber:innen die gewonnene Sonnenenergie besser nutzen und nicht an den Netzbetreiber verschenken. Laut Anbieter steigt der Eigenverbrauchsanteil der Steckersolaranlage mit Batteriespeicher deutlich. Die selfPV Mini-PV-Pakete gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: für jeweils ein oder zwei Photovoltaik-Module. Beide Stecker-Solaranlagen beinhalten eine 24-V-100-Ah-Lithium-Batterie mit 2,56 kWh Speicherkapazität, einen Modulwechselrichter, Solarregler und weiteres Zubehör wie Kabel und Solarstecker. Darunter den intelligenten WiFi Switch, der regelt, wann der in der Batterie gespeicherte Solarstrom zurück ins Hausnetz fließt. Mögliche Einspeisezeiten für den zwischengespeicherten Strom könnten beispielsweise von 6 bis 8 Uhr morgens und von 16 bis 22 Uhr abends sein. Diese Zeiten sind für den Verbraucher jedoch frei wählbar und lassen sich einfach über eine App oder lokale API steuern. Es ist laut Anbieter jedoch zu beachten, dass Betreiber:innen die Programmierung und der Stromverbrauch je nach Wetter und Jahreszeit anpassen sollten. Das Komplettpaket mit Lithium-Batterie und einem 380-W-Solarmodul kostet 2.057,98 Euro, der Preis für die Variante mit zwei Solarmodulen (760 W) liegt bei 2.434,45 Euro. Dieser Preis mit 0 % Mehrwertsteuer gilt für Endkunden, die ihre Anlage bei sich installieren und enthält noch keine Versandkosten. Händler, Shops und Distributoren zahlen weiterhin bei 19 % Mehrwertsteuer. Die Steckersolaranlage mit Batteriespeicher richtet sich an technisch versierte Personen und ambitionierte Bastlerinnen und Bastler, die bisher noch kein Balkonkraftwerk besitzen. Zudem gibt es alle, die bereits ein steckerfertiges Solarkraftwerk zu Hause angebracht haben, Erweiterungspakete. 20.3.2023 | Quelle: Greenakku | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Beliebte Artikel