Deutsche Produktnorm für Steckersolaranlagen angekündigt

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) arbeitet derzeit an einem Entwurf für eine Norm (IEC 60364-7-751), die unter anderem die Installation von kleinen Solaranlagen (Balkonkraftwerken) erheblich beeinflussen könnte. Auf deutscher Seite steht die DKE diesem internationalen Vorschlag skeptisch gegenüber.

Voraussichtlich im dritten Quartal 2025 soll nach Aussage der Deutschen Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE) die deutsche Produktnorm für steckerfertige PV-Geräte bzw. Steckersolaranlagen veröffentlicht werden. Hersteller:innen und Anbieter:innen entsprechender Produkte wissen damit künftig genau, welche technischen Anforderungen sie zu erfüllen haben. Und Prüfeinrichtungen können anhand der Norm die Sicherheit prüfen.

Internationale Norm für Steckersolaranlagen gegenläufig zur deutschen

Das IEC-Normungsprojekt könnte jedoch in der vorgeschlagenen Form gegenläufig zu den deutschen Regelungen für die Errichtung von Steckersolaranlagen sein. Die Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE) hat auf ihrer Webseite ein FAQ zusammen gestellt.

Demnach enthielt bereits 2008 die IEC eine Norm IEC 60364-5-55 (Abschnitt 551.7.2), laut der Stromerzeugungseinrichtungen nicht über gewöhnliche Steckvorrichtungen an Endstromkreise angeschlossen werden durfen. Der aktuelle IEC-Entwurf greift diese Position erneut auf: „A generating set shall not be connected to a final circuit.“ Die DKE betrachtet diese Formulierung kritisch und will entsprechende Einwände einbringen.

Was bedeutet das für die nationale Produktnorm DIN VDE V 0126-95?

Die internationale Norm IEC 60364-7-751 würde eine nationale Produktnorm wie die DIN VDE V 0126-95 nicht unmittelbar ersetzen. Zwar werden IEC-Normen häufig in nationales Recht überführt, etwa als DIN-IEC-Normen im VDE-Vorschriftenwerk, eine automatische Übernahme ist jedoch nicht vorgesehen.

Zudem regelt die VDE V 0126-95 technische Anforderungen an die Geräte selbst, etwa an Wechselrichter und Schutzmechanismen. Der IEC-Entwurf bezieht sich hingegen auf die Installation und damit auf Errichtungsnormen wie die DIN VDE 0100-551.

Wie geht es weiter – und wer kann sich einbringen?

Ob und wann der IEC-Entwurf in seiner jetzigen Form veröffentlicht wird, ist offen. Die Norm befindet sich noch in der Entwurfsphase. Änderungen sind möglich.

Quelle: DKE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH