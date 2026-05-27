Der Solarvault-3-Batteriespeicher von Jackery, der für Balkonkraftwerke und bestehende Photovoltaik-Anlagen konzipiert ist, verfügt über eine Reihe von Sicherheitsfunktionen.

Der US-amerikanische Spezialist für tragbare Photovoltaik, Jackery, hat bei seinem neuen Batteriespeicher Solarvault 3 die Schutzmechanismen direkt in die Systemarchitektur integriert. Die neue Speicherlösung für Privathaushalte soll mit ihrem Safety-by-Design-Ansatz hohe Sicherheitsstandards erfüllen. Diese folgen einem mehrstufigen Schutzkonzept, das das System permanent überwacht, kühlt und sowohl Hardware als auch Nutzerdaten intelligent absichert. Die neue Generation der Batteriespeicher ist für Balkonkraftwerke und zur Integration in bestehende Photovoltaik-Anlagen gedacht. Sie ist mit integrierten Wechselrichtern und einem KI-gestütztem Energiemanagement ausgestattet. Die Speicherkapazitäten sind on 2,52 bis 15,12 kWh skalierbar.

Die Solarvault-3-Serie, in denen Lithium-Eisenphosphat-Batterien verbaut sind, überwacht kontinuierlich den gesamten Energiefluss und analysieren dabei alle relevanten Temperaturpunkte in Echtzeit – von PV-Anschlüssen bis zu Netzverbindungen. Erkennt das System eine ungewöhnliche Erwärmung, gibt es nicht nur eine Warnung aus, sondern greift automatisch ein, um potenzielle Risiken zu verhindern. Sollte es im Inneren dennoch zu Temperaturanstiegen kommen, aktiviert sich ab einem kritischen Wert die integrierte Aerosol-Brandschutztechnologie mit Löschfunktion selbstständig. Die Kombination aus hitzeabsorbierenden Prozessen zur schnellen Abkühlung sowie der brandhemmenden Wirkung von Inertgasen und Feststofflöschmitteln unterdrückt potenzielle Brandgefahren schnell und zuverlässig, ohne dass Nutzer eingreifen müssen.

V-förmige Luftführung soll effizient Kühlen

Die Solarvault 3-Module mit IP65-Schutzklasse sind auf eine Betriebstemperatur von −20 °C bis 55 °C ausgelegt. Für Kühlung im Betrieb sorgt dabei auch das neue Design: Eine V-förmige Luftführung und eine isolierte Innenstruktur mit thermischen Trennmechanismen sollen eine effiziente Wärmeabfuhr erzielen und die Ausbreitung von Hitze im Gerät verhindern. Unter identischen Lastbedingungen arbeiten die Speicher dadurch vergleichsweise rund 4 °C kühler – laut Anbieter ein Vorteil für Langlebigkeit und Stabilität. Die rund 100 Schutzmechanismen hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge in über 1.000 Validierungstests – darunter Korrosions- und Belastungstests auch unter Extrembedingungen – auf Funktion und Haltbarkeit getestet.

Jackery achtet auch auf den Schutz sensibler Daten. Das System ermöglicht lokale Betriebsfunktionen und soll europäische Datenschutz- und Cybersicherheitsstandards erfüllen, sodass Informationen und Nutzerdaten im Hintergrund geschützt bleiben.

Quelle: Jackery | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH