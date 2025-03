Gewächshaus „Agrarvision“ mit 100 Prozent erneuerbaren Energien

Die Schneebergerhof EE GmbH & Co. KG baut ein neues Gewächshaus „Agrarvision“ in Rheinland-Pfalz. Heute startet über die Online-Plattform WIWIN ein zweites Crowdinvesting mit einem Emissionsvolumen von knapp einer Million Euro.

Im rheinland-pfälzischen Gerbach baut die Schneebergerhof EE das Gewächshaus „Agrarvision“. Ziel ist es, eine möglichst klimaneutrale Lebensmittelproduktion zu erreichen und das Gewächshaus mit 100 Prozent erneuerbaren Energien zu betreiben. Also ohne fossile Brennstoffe, ohne CO2-Emissionen und ohne Abhängigkeit von volatilen Energiemärkten, so das Unternehmen. Über eine Direktleitung wird das Gewächshaus mit einem Solar- und Windenergiepark verbunden. Geplant ist, „Agrarvision“ in der zweiten Jahreshälfte 2025 in Betrieb zu nehmen.

Stromerzeugung und Energieverbrauch an einem Ort

Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, Matthias Willenbacher, erklärt: „Zum ersten Mal bringen wir in der Lebensmittelproduktion die Stromerzeugung und den Energieverbrauch direkt an einem Ort zusammen. Das macht die Produktion nicht nur klimaneutral, sondern auch wirtschaftlich zukunftsfähig.“ Die Vision hinter dem Projekt sei es, eine resiliente, energieautarke Landwirtschaft zu etablieren, die den wachsenden Herausforderungen des Klimawandels begegnet und eine sichere regionale Lebensmittelversorgung gewährleistet.

Im 3.500 Quadratmetern großen Gewächshaus setzt Willenbacher auf eine sehr gute Dämmung und LED-Lampen. Dies soll den Energieverbrauch des Gebäudes im Vergleich zu anderen Gewächshäusern um 80 Prozent reduzieren. Er sagt: „Zur Wärmeversorgung nutzen wir eine Wärmepumpe, die ausschließlich mit Solarstrom und Windenergie versorgt wird. Darüber hinaus kommen in unserem Gewächshaus Regenwasserzisternen zum Einsatz, die eine nachhaltige Bewässerung ermöglichen und Wasserverluste minimieren.“

Finanzierung des Gewächshauses über Crowdinvesting

Um den Bau des Gewächshauses weiter voranzutreiben, nutzt die Schneebergerhof EE ein Crowdinvesting. Heute startet über die Plattform WIWIN ein zweites Crowdinvesting mit einem Emissionsvolumen von knapp einer Million Euro. Das Kapital soll insbesondere für die technische Ausstattung, die für die Produktionsaufnahme notwendigen Betriebsmittel sowie Infrastrukturmaßnahmen eingesetzt werden. Bereits im Februar 2025 haben sich über 270 Privatpersonen mit insgesamt 750.000 Euro an dem Projekt beteiligt. Diese Summe ist in den Aufbau des Gewächshauses geflossen.

Vorteile für die Region durch den Bau

Für das Unternehmen ist ökologische Nachhaltigkeit wie regionale Wertschöpfung wichtig: „Mit unserem Gewächshaus schaffen wir neue Arbeitsplätze, stärken die lokale Wirtschaft und reduzieren lange Lieferketten.“ Durch die Produktion regionaler Lebensmittel könne zudem die Abhängigkeit von Importen gesenkt werden, so Willenbacher. Mit dem Gewächshaus will Schneebergerhof EE zeigen, wie erneuerbare Energien direkt in der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden können. Mit seinem Unternehmen setzt er seit circa 30 Jahren Energiewende-Projekte in Deutschland und weltweit um. Das Unternehmen betreibt auch in Gerbach Solar- und Windenergieanlagen und trägt damit zur lokalen Energieversorgung bei.

Quelle: Schneebergerhof EE GmbH & Co. KG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH