Stromspeicher für Balkonkraftwerke von Haier

Der chinesische Haushaltsgeräteanbieter Haier hat einen neuen Stromspeicher für Balkonkraftwerke in das Sortiment aufgenommen. Gloria bietet zudem die Möglichkeit, die Batterie mit Netzstrom zu laden, wenn dieser günstig ist.

Mit der Einführung von Gloria bietet Haier Energy nun einen bidirektionalen Stromspeicher für Balkonkraftwerke an. Das kompakte System vereint Mikro-Wechselrichter, Energiemanagement, Batteriemanagement und Batteriespeicher in einem Gerät. Einzig die Solarmodule muss man noch anschließen.

Gloria soll besonders für Kund:innen geeignet sein, die Nachtstromtarife oder flexible Stromtarife nutzen. Denn das Speichersystem bietet die Möglichkeit, die Batterie mit Netzstrom zu laden, wenn dieser günstig ist. Während die Preise beim Nachtstrom in der Nacht immer etwas günstiger ausfallen, sind die flexiblen Tarife an die Strombörse gekoppelt und ändern sich je nach Angebot und Nachfrage. Besonders günstige Preise entstehen beispielsweise bei starkem Wind oder intensiver Sonneneinstrahlung, also wenn viel Ökostrom verfügbar ist. Auf diese Weise lassen sich erneuerbare Energien und Hausstrom optimal kombinieren und die Energiekosten werden gesenkt.

Wer nur die erzeugte Solarenergie zwischenspeichern möchte, für den bietet Haier den Stromspeicher für Balkonkraftwerke Aurora an. Der Steckersolarspeicher ist in zwei Varianten erhältlich – mit 1,5 Kilowattstunden und 3 Kilowattstunden Speicherkapazität. Beide Varianten lassen sich in vorhandene Photovoltaikanlagen integrieren und mit gängigen Mikro-Wechselrichtern auf dem Markt verbinden. Die Plug & Play-Technologie soll für eine unkomplizierte Installation sorgen.

Das Balkonkraftwerk Lumenia von Haier Energy besteht aus zwei Solarmodulen, mit integriertem Mikro-Wechselrichter, den man per App auf 600 oder 800 Watt umstellen kann. Wahlweise enthalten ist eine anpassbare Befestigungsvorrichtung.

Die Haier Energy Produkte sind ab Mitte April im Onlineshop des Baumarktes Obi verfügbar.

Quelle: Haier Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH