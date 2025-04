Solarbank 3 Pro: Neuer Balkonspeicher von Anker Solix

Die neue Generation der Balkonspeicher von Anker Solix bietet eine AC-Nennleistung von 1.200 Watt. Der PV-Speicher ist für Balkonkraftwerke aber auch für die Nachrüstung bei größeren Photovoltaik-Anlagen konzipiert.

Anker Solix, Spezialist für Balkonspeicher, hat mit der Solarbank 3 Pro die nächste Generation seiner modularen Solarspeicher vorgestellt. Die Solarbank 3 Pro verfügt über vier MPPT, die eine Eingangsleistung von bis zu 3.600 W ermöglichen. Insgesamt kann man bis zu acht Photovoltaik-Module mit einer Leistung von bis zu 4.680 W anschließen. Die Solarbank 3 Pro bietet eine AC-Nennleistung von bis zu 1.200 W, wobei das System in beide Richtungen mit 1.200 W laden und entladen kann.

Die Solarbank 3 Pro ist als klassischer Balkonspeicher mit einer Wechselrichter-Höchstgrenze von 800 W und einer zulässigen Gesamtsolarleistung von 2.000 W einsetzbar. Darüber hinaus ist sie laut Hersteller mit ihrer AC-Leistung von 1.200 W stark genug, um sie auch bei größeren Solaranlagen, wie beispielsweise einem bestehenden Solardach, einzusetzen.

Neuer Balkonspeicher von Anker Solix mit KI ausgestattet

Mit Anker Intelligence setzt Anker Solix ein Energiemanagement ein, das eine datengesteuerte KI enthält. Das System lernt, den individuellen Stromverbrauch und den voraussichtlichen Energieüberschuss für den nächsten Tag vorherzusagen, indem es Nutzungsmuster und die von den Solarmodulen erzeugte Energie erkennt und zusätzliche Daten wie Wettervorhersagen integriert. Ein Smart Meter des Unternehmens ist obligatorisch, um Daten über den Energieverbrauch des Haushalts zu sammeln. Die Anker App gibt Empfehlungen, wann man mehr Strom speichern sollte oder wann man den Energieüberschuss für bestimmte Anwendungsfälle nutzen kann.

Auch eine Kombination mit Smart Plugs ist möglich. Wird beispielsweise ein Stromüberschuss vorhergesagt, können vorkonfigurierte Smart Plugs das Laden von Geräten wie einem E-Bike oder Wasserkocher aktivieren, um den überschüssigen Strom effizient zu nutzen. Neben dem Zubehör von Anker Solix ist die Solarbank 3 Pro auch mit vielen Shelly-Produkten kompatibel.

In Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif kann Anker Intelligence auch Strompreistrends analysieren und eine optimale Lade- und Entladestrategie anwenden, um die täglichen Einsparungen zu maximieren. Wenn beispielsweise die Wettervorhersage keinen Sonnenschein für den nächsten Morgen vorhersagt, kann das System über Nacht zu niedrigen Preisen vollständig aufladen, um den Netzverbrauch zu Höchstpreisen zu vermeiden, was insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten Vorteile bietet. Nutzer:innen sollen zukünftig die Möglichkeit haben, Strompreiskurven über die Anker App anzusehen.

Modulare Erweiterung auf bis zu 16 kWh

Die Speicherkapazität der Solarbank 3 Pro beträgt 2.688 Wh pro Modul. Der modulare Aufbau ermögicht das Hinzufügen von bis zu fünf Modulen, bis zu einer Speicherkapazität von maximal 16 kWh. Darüber hinaus sind die Batteriemodule der Solarbank-2-Serie mit der Solarbank 3 Pro kompatibel.

Zudem hat Anker Solix angekündigt, dass die Solarbank 3 Pro in Kürze Parallelbetrieb unterstützen wird. Nutzer:innen mit hohem Energieverbrauch können dann bis zu vier Solarbank-Systeme parallel betreiben. Diese Konfiguration ermöglicht eine Batteriekapazität von bis zu 64,5 kWh und eine Leistung von 4,8 kW, zusammen mit einer MPPT-Eingangsleistung von 14,4 kW. Für die Nutzung ist eine professionelle Installation erforderlich. Anker Solix plant daher eine Fachservice-Plattform für Kund:innen.

Die Solarbank 3 Pro soll sich durch ein schlankes Design auszeichnen, das den bidirektionalen Wechselrichter, den Energieoptimierer und das Batteriemanagementsystem in einem Produkt integriert. Trotz der deutlich erhöhten Speicherkapazität ist ein einzelnes Modul der Solarbank 3 Pro nur drei Zentimeter höher als ein Modul der Solarbank 2 Pro. Mit der Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Technologie sollen die verwendeten Batterien in EV-Qualität langlebig sein und bis zu 6.000 Ladezyklen erlauben. Das System kann laut Hersteller bei Temperaturen von bis zu -20 Grad Celsius ohne Einschränkungen betrieben werden. Die IP65-Zertifizierung garantiert zudem Schutz vor Regen und Staub. Die Garantie beträgt 10 Jahren und das Unternehmen verspricht 15 Jahr Service-Support. Ein intelligentes Temperaturkontrollsystem überwacht die Akkutemperatur 100-mal pro Sekunde, um eine Überhitzung zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern. TÜV und VDE haben laut Anker Solix den Balkonspeicher Solarbank 3 Pro zertifiziert.

