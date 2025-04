Ökostrom von Green Planet Energy ausgezeichnet

Die Energiegenossenschaft Green Planet Energy ist mit dem Grüner Strom-Label zertifiziert worden.

Rückwirkend zum 1. Januar 2025 ist das gesamte Stromportfolio der Energiegenossenschaft Green Planet Energy mit dem Grüner Strom-Label zertifiziert worden. Damit haben alle Tarife von Green Planet Energy zwei Ökostrom-Zertifikate: das ok power plus-Label und das Grüner Strom-Label. Kein anderer Ökostromanbieter in Deutschland könne diese doppelte Vollzertifizierung für sein gesamtes Stromangebot vorweisen, teilte die Genossenschaft mit.

Nils Müller, Co-Vorstand von Green Planet Energy, sagt: „Wir bieten echten Ökostrom ohne Kompromisse – nachvollziehbar, unabhängig geprüft und mit direkter Wirkung für die Energiewende.“ Die Energiewende brauche glaubwürdige Akteure, die nicht nur grüne Versprechen machten, sondern tatsächlich etwas verändernten, so Müller weiter.

Daniel Craffonara, Geschäftsführer des Grüner Strom Label e.V. sagt: „Sowohl unser Verein als auch Green Planet Energy engagieren sich seit über 25 Jahren für die Energiewende und setzen sich für eine zukunftsfähige Energieversorgung ein. Dass nun alle Tarife von Green Planet Energy unser Gütesiegel tragen, zeigt, wie wichtig Transparenz und höchste Umweltstandards im undurchsichtigen Tarife-Dschungel sind.“

Was echten Ökostrom auszeichnet

Der Begriff „Ökostrom“ ist nicht geschützt. Wer Ökostrom verkaufen will, muss lediglich Herkunftsnachweise vorlegen. Der internationale Zertifikatshandel erlaubt es jedoch, Kohle- oder Atomstrom mithilfe von gekauften Zertifikaten „grün“ zu waschen, ohne selbst in die Energiewende und den Ausbau der Erneuerbaren zu investieren. Green Planet Energy setzt dagegen auf strikte Kriterien. Der gesamte Strom stammt aus eigenen Anlagen, Lieferverträge mit definierter Herkunft oder direkten Lieferverträgen mit Erneuerbare-Energien-Anlagen. Es ist kein anonymer Börsenstrom in Kombination mit Herkunftszertifikaten. Zudem arbeitet die Genossenschaft unabhängig von Atom- und Kohlekonzernen und investiert aktiv in die Energiewende.

Doppel-Zertifizierung durch zwei Ökostrom-Siegel

Das Grüner Strom-Label garantiert, dass pro verbrauchter Kilowattstunde ein fester Betrag direkt in die Energiewende investiert wird – etwa in Bürgerenergieprojekte oder innovative Speicherlösungen. Getragen wird es von führenden Umweltverbänden wie NABU, BUND und dem Verband EUROSOLAR.



Das ok-power-plus-Label bewertet neben Stromherkunft und Investitionen auch strukturelle Kriterien wie Transparenz, Unabhängigkeit von fossilen Konzernen und unternehmerisches Engagement für die Energiewende. Vergeben wird das Label vom EnergieVision e.V. des Freiburger Öko-Instituts.

Während ok-power ein Produktsiegel für einzelne Ökostromtarife sei, zeichne das ok-power-plus-Siegel auch sie als Anbieter aus, so die Genossenschaft.

Empfehlung von Robin Wood

Laut des unabhängigen ROBIN WOOD Ökostromreport 2025 wurde Green Planet Energy erneut unter die Top 10 aus über 1.200 analysierten Stromangeboten der empfehlenswerten Anbieter gewählt. Bewertet wurden neben der Stromherkunft auch Investitionstätigkeit, Unternehmensverflechtungen und politisches Engagement. Die Energiegenossenschaft investierte 2023 bis zu 2,76 Cent pro Kilowattstunde in die Energiewende. Die Strombeschaffung erfolgt zudem ausschließlich aus erneuerbaren Quellen, ohne jede Verbindung zu fossilen Konzernen.

Green Planet Energy eG wurde 1999 von Greenpeace gegründet. Seitdem erfüllt die Energiegenossenschaft die strengen Greenpeace-Stromkriterien, die als Leitlinie für echten Ökostrom Grundlage des Handelns der Energiegenossenschaft sind. Zur Genossenschaft gehören mehr als 45.000 Mitgliedern. Versorgt werden rund 200.000 Haushalte und Geschäftskund:innen mit Ökostrom- und Gasprodukten. Die Stromerzeugung kommt aus 100 Prozent erneuerbaren Energien. Die Genossenschaft betreibt Wind- und Solarparks sowie Elektrolyseure zur Produktion von grünem Wasserstoff (Windgas) und bezieht Strom ausschließlich aus Direktlieferverträgen ohne Kohle- oder Atomstrom.

Quelle: Green Planet Energy eG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH