Mosolf baut einen der größten PV-Parkplätze Europas mit 24 MW

Die deutsche Automotive-Gruppe Mosolf baut am Standort Kippenheim mit der Schweizer Axpo-Gruppe eine Parkplatz-PV-Überdachungsanlage mit 24 Megawatt Spitzenleistung. Ende 2026 soll sie in Betrieb gehen.

Die Mosolf Gruppe, ein Systemdienstleister der Automobilindustrie in Europa, und das Schweizer Energieunternehmen Axpo errichten gemeinsam einen der größten PV-Parkplätze Europas. Am Mosolf-Standort im süddeutschen Kippenheim entsteht auf einer Fläche von 109.000 Quadratmetern eine Solaranlage mit über 54.000 Modulen und einer Gesamtleistung von bis zu 24 Megawattpeak (MWp). Die Inbetriebnahme ist Ende 2026 geplant. Damit sei sie eine der größten Photovoltaik-Parkplatzüberdachungs-Anlagen in Europa, teilten die Unternehmen mit.

Die Anlage soll jährlich mehr als 26.700 Megawattstunden Strom produzieren. Davon sind über 85 Prozent zur Einspeisung in das öffentliche Netz vorgesehen. Lediglich ein Anlagenteil mit einer Leistung von 3 MWp soll dem Eigenverbrauch am Standort Kippenheim dienen.

Neben dem ökologischen Nutzen habe das Parkplatz-PV-Projekt auch einen praktischen Mehrwert. Die PV-Überdachung schütze tausende auf dem Gelände abgestellte Fahrzeuge zuverlässig vor Sonne, Regen und Hagel. Sie reduziere damit wetterbedingte Folgekosten. Auch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden verbesserten sich.

„Mit dem Projekt in Kippenheim schaffen wir eine Verbindung aus Energieerzeugung und Flächennutzung“, sagt Gregor Tjaden, Leiter Erneuerbare Energien bei Mosolf.

Der Konzern investiere zudem gezielt in nachhaltigere Infrastruktur. So seien an mehreren Standorten des Unternehmens PV-Anlagen in Betrieb. Dies sei unter anderem am Standort Rackwitz der Fall, wo eine Solardachanlage zur Eigenversorgung beitrage.

Mosolf sei ferner ein langjähriger Kunde von Urbasolar, der französischen Solartochter von Axpo. „Unsere PV-Parkplatzüberdachungs-Anlagen vereinen Nachhaltigkeit und Innovation“, sagt Antoine Millioud, Leiter des Solargeschäfts bei Axpo und CEO von Urbasolar.

