Bayer setzt auf E-Mobilität

Das Busunternehmen Robert Bayer GmbH aus Ehingen erweitert seinen Fuhrpark um fünf Mercedes‑Benz eCitaro. Mit den vollelektrischen Stadtlinienbussen weitet der Betrieb die E-Mobilitäts-Angebote in der Region aus.

Für die geschäftsführende Gesellschafterin von Bayer, Sonja Bayer, ist die Übernahme der elektronischen Busse ein verantwortungsvoller Schritt in der Firmengeschichte. Gleichzeitig sei es ein starkes Zeichen für die Transformation des öffentlichen Nahverkehrs im Land. Sie sagt: „Mit den vollelektrisch betriebenen Fahrzeugen leisten wir einen bedeutenden Beitrag, um einem umweltfreundlichen ÖPNV in unserer Region voranzutreiben und mitzugestalten.“

Ausstattung der eCitaro für Bayer

Die 12 Meter langen eCitaro der Daimler Truck AG bieten jeweils 36 Fahrgästen einen Sitzplatz. Der umweltfreundliche Antrieb besteht aus einem Paket mit sechs Batterien aus der dritten Lithium-Ionen-Generation NMC3. Diese liefern eine Gesamtkapazität von 589 Kilowattstunden (kWh).

Für die Sicherheit der Fahrgäste sorgt eine Vielzahl an Fahrerassistenzsystemen. Unter anderem haben die elektronischen Fahrzeuge den Frontguard Assist an Bord. Das System erkennt potenzielle Kollisionen mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern in unmittelbarer Nähe zur Fahrzeugfront erkennt und kann die Fahrer:innen warnen.

Weiteres zum Busunternehmen Bayer Reisen

Der 1929 gegründete Familienbetrieb bedient im Großraum Ehingen unter anderem Linien der Donau-Iller-Nahverkehrs-Gesellschaft sowie der Neckar-Alb-Donau GmbH. Um einen zuverlässigen Einsatz im Liniennetz zu gewährleisten, hat das Busunternehmen auf seinem Ehinger Betriebsgelände eine funktionierende Ladeinfrastruktur für die Elektro-Busse geschaffen.

Außerdem übernahm die Robert Bayer GmbH bei der Übergabe im Neu-Ulmer Kundencenter von Daimler Buses zwei Mercedes‑Benz Citaro G Gelenkzüge.

Quelle: Daimler Truck AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH