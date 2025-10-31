Ideen für die Förderung von Wärmepumpen und Co

Foto: studio-v-zwoelf / stock.adobe.com

Die Förderung von Wärmepumpen, Solarkollektoren und Pelletsheizungen ist immer wieder ein politisches Thema. Die zuständige Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat angekündigt, die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) überarbeiten zu wollen. Es ist aber noch unklar, wohin das führt. Zudem arbeiten Länder wie NRW an ihrer Förderstrategie. Für die Verbraucherzentrale NRW ist dies Anlass, sich mit anderen Ansätzen für die Förderung zu befassen.