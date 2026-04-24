Solarthermieanlage über Parkplätzen

In Regensburg ist eine bemerkenswerte Solarthermieanlage über einem Parkplatz entstanden. Die Kollektoren versorgen ein kommunales Hallenbad und eine Wohnsiedlung mit Wärme.

Beim Begriff „Solarcarport“ denken die meisten wohl an Photovoltaik. Im Erneuerbare-Energien-Gesetz sind für Parkplatz-PV im Großmaßstab sogar Sonderkonditionen vorgesehen. Der Solarcarport, auf den Thomas Eckardt, Projektmanager der Cupasol GmbH aus Ravensburg, stolz ist, produziert allerdings keinen Strom, sondern warmes Wasser für ein Nahwärmenetz. Die in Deutschland noch ziemlich einzigartige Anlage versorgt seit dem vergangenen August in Regensburg ein Hallenbad und ein benachbartes Wohngebiet der kommunalen Wohnungsgesellschaft mit Wärme. Betreiber sind die Stadtwerke Regensburg. Cupasol fungierte bei dem solaren Bauvorhaben als Anlagenhersteller und Projektierer.

Auf der als Parkplatz genutzten Grundfläche von 4.100 Quadratmetern haben die Solarthermie- und Speicherexperten von Cupasol eine Kollektorfläche von insgesamt 2.937 Quadratmetern untergebracht. Das entspricht einer Belegungsdichte von 71 Prozent. Die Anlage besteht aus 216 großformatigen Flachkollektoren mit jeweils 13,6 Quadratmetern Bruttokollektorfläche. Sie sind in 18 Strängen mit jeweils zwölf Kollektoren und 163 Quadratmeter Kollektorfläche hydraulisch verbunden. Die gewonnene Sonnenenergie deckt rund 40 Prozent des jährlichen Wärmebedarfs des angeschlossenen Nahwärmenetzes. Prognostiziert ist eine Solarwärmeerzeugung von etwa 1.210 Megawattstunden pro Jahr.

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Zentraler Bestandteil der Anlage ist ein 500 Kubikmeter großer Stahlspeicher, der als Wochenpuffer dient und Schwankungen zwischen Solarertrag und Wärmebedarf ausgleicht. Ein Holzhackschnitzelkessel mit einer Leistung von 800 Kilowatt das System. Mit Elektrofilter und Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung ist er auf hohe Effizienz und niedrige Emissionen ausgelegt.

Parkplatz-Solarthermie versorgt Hallenbad und Wohnhäuser

Über das 400 Meter lange Nahwärmenetz werden zwei Hauptabnehmer versorgt: das Wohnquartier IQ Wohnen, betrieben von der kommunalen Stadtbau GmbH, mit einem jährlichen Wärmebedarf von rund 1.180 Megawattstunden sowie der angrenzende Sportpark, in dem eine Tochtergesellschaft des Stadtwerks Regensburg ein Schwimmbad und eine Leichtathletikhalle betreibt. Dort liegt die jährliche Abnahme bei etwa 1.850 Megawattstunden.

Die Wärmelieferung erfolgt im Rahmen eines Contracting-Modells über die Cupasol-Schwesterfirma sowaport GmbH. Das Projekt zeigt, wie urbane Infrastruktur und erneuerbare Energieerzeugung flächensparend miteinander kombiniert werden können.

Autor: Guido Bröer | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH