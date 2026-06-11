Im April 2026 hat die KfW mehr als 35.000 Förderanträge für neue Heizungen bewilligt. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vormonat aber deutlich mehr als im April des Vorjahres.

Die Zahl der von der KfW bewilligten Anträge in der Heizungsförderung im Programm BEG-Einzelmaßnahmen betrug im April 2026 gut 35.000 Anträge. Das geht aus Daten hervor, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) veröffentlicht hat. Damit verbleibt das Interesse der Bürger:innen an neuen Heizungen auf Basis erneuerbarer Energien auf einem stabilen Niveau, auch wenn es etwas weniger Förderbewilligung als im März waren. Denn im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen immer noch hoch.

Mit knapp 32.000 Förderanträgen entfallen auf neue Wärmepumpen die meisten Heizungs-Förderungen. Bei der Solarthermie gab es rund 300 Bewilligungen. Die Heizungsförderung für Biomasseheizungen belief sich im April 2026 auf etwa 2.100 bewilligte Anträge. Hinzu kamen knapp 900 Förderanträge für Anschlüsse an ein Wärmenetz. Zudem förderte die KfW auch einige wasserstofffähige Heizungen und Anschlüsse an ein Gebäudenetz.

Die KfW-Förderung für neue Heizungen besteht aus einer Grundförderung und weiteren Boni. Der Klimageschwindigkeitsbonus kam in rund 24.000 Fällen hinzu. Der Einkommenbonus griff in gut 8.000 Förderungen und der Effizienzbonus für Wärmepumpen kam fast 29.000 Mal zum Tragen. Den Emissionsminderungszuschlag bei Biomassekesseln erhielten etwa 1.500 Bürger:innen.

Der Bundestag berät zurzeit über das neue Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG), das das alte Heizungsgesetz ablösen soll. Welche Auswirkungen sich daraus für die Heizungsförderung ergeben, ist noch offen.

Informationen über die Förderbedingungen der BEG-Förderung sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: BMWE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH