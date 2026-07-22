KTF 2027 kürzt bei Energieforschung und subventioniert Energieverbrauch

22.07.2026 / / / / / /
Liniendiagramm zeigt den Verlauf der Forschungsetats seit 2022 mit einem starken Einbruch 2027.Grafik: FVEE
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für angewandte Energieforschung und Reallabore der Energiewende folgen im Laufe der Jahre einem für die Forschungslandschaft ungesunden Auf und Ab.
In der vergangenen Woche hat das Bundeskabinett den Entwurf des Wirtschaftplans für den Klimaschutz- und Transformationsfonds (KTF) als Teil des Bundeshaushalts 2027 beschlossen. Der KTF speist sich vor allem aus Einnahmen des Emissionshandels und ist eigentlich der Energiewende und dem Klimaschutz gewidmet. Doch im KTF-Entwurf bringt die Bundesregierung auch immer mehr fossile Subventionen unter, während zum Beispiel die Fördergelder für die angewandte Energieforschung ab 2027 schrumpfen sollen:

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