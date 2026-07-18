Bornholm – Insel mit Energie

Foto: Guido Bröer Der Hafen von Rønne dient auch heute schon als Umschlagplatz für die Offshore-Industrie. Künftig soll auf Bornholm auch Offshore-Strom für das Festland umgeschlagen werden.

Die dänische Insel Bornholm ver­steht sich als Vorreiter für Klima­schutz und Nachhaltigkeit. Die Lage mitten in der Ostsee und die Einwohnerzahl von 39.000 prädesti­nieren Bornholm als Reallabor für Ener­gie­wende und Kreis­laufwirt­schaft. Dabei setzt die Insel auch auf das milliardenschwere deutsch-dänische Offshore-Infrastruktur-Pro­jekt „Bornholm Energy Island“, das Arbeitsplätze und billi­gen Strom brin­gen soll.