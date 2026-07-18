Bornholm – Insel mit Energie
18.07.2026 / Guido Bröer / Energiekommune / Fernwärme / International / Photovoltaik / Solarthemen / Wärmepumpe / Wirtschaft
Die dänische Insel Bornholm versteht sich als Vorreiter für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Die Lage mitten in der Ostsee und die Einwohnerzahl von 39.000 prädestinieren Bornholm als Reallabor für Energiewende und Kreislaufwirtschaft. Dabei setzt die Insel auch auf das milliardenschwere deutsch-dänische Offshore-Infrastruktur-Projekt „Bornholm Energy Island“, das Arbeitsplätze und billigen Strom bringen soll.