Bornholm – Insel mit Energie

18.07.2026 / / / / / / / /
Verladung von Flügeln und Türmen für Offshore Windenergieanlagen im Hafen.Foto: Guido Bröer
Der Hafen von Rønne dient auch heute schon als Umschlagplatz für die Offshore-Industrie. Künftig soll auf Bornholm auch Offshore-Strom für das Festland umgeschlagen werden.
Die dänische Insel Bornholm ver­steht sich als Vorreiter für Klima­schutz und Nachhaltigkeit. Die Lage mitten in der Ostsee und die Einwohnerzahl von 39.000 prädesti­nieren Bornholm als Reallabor für Ener­gie­wende und Kreis­laufwirt­schaft. Dabei setzt die Insel auch auf das milliardenschwere deutsch-dänische Offshore-Infrastruktur-Pro­jekt „Bornholm Energy Island“, das Arbeitsplätze und billi­gen Strom brin­gen soll.

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