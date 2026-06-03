Wärmewende auf Borkum mit Meerwasser-Wärmepumpe als Pilotprojekt

Foto: Stadtwerke Borkum In eimem alten Heiztankraum haben die Stadtwerke Borkum ihre Meerwasser-Wärmepumpe installiert.

Kommunen, die am Meer liegen, können ihren Standort zu Wärme machen - mit Meerwasser-Wärmepumpen. Im dänischen Esbjerg etwa läuft schon seit rund drei Jahren eine solche Anlage. Auch auf Borkum erproben die Stadtwerke, wie sie Wärme aus der Nordsee in ihr Wärmenetz einbinden können. Und darüber hinaus befassen sie sich mit weiteren Wärmetechnologien