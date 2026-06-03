Wärmewende auf Borkum mit Meerwasser-Wärmepumpe als Pilotprojekt
03.06.2026 / Dierk Jensen / Energiekommune / Kommunale Wärmeplanung / Solarthemen / Strom- und Wärmenetze / Wärmepumpe / Wirtschaft
Kommunen, die am Meer liegen, können ihren Standort zu Wärme machen - mit Meerwasser-Wärmepumpen. Im dänischen Esbjerg etwa läuft schon seit rund drei Jahren eine solche Anlage. Auch auf Borkum erproben die Stadtwerke, wie sie Wärme aus der Nordsee in ihr Wärmenetz einbinden können. Und darüber hinaus befassen sie sich mit weiteren Wärmetechnologien