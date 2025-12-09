Geothermie-Beschleunigungsgesetz vom Bundestag beschlossen: die Folgen

Foto: Geologischer Dienst NRW Vibro-Trucks helfen bei seismischen Messungen, die das Geothermiepotenzial im Boden zeigen können. Die Geothermie-Beschleunigungsgesetz erleichtert künftig ihren Einsatz.

Das Geothermie-Beschleunigungsgesetz kann bald in Kraft treten. Der Bundestag hat es mit den Stimmen der Koalition am 4. Dezember beschlossen. Vor allem für die Tiefengeothermie sollen sich die Verfahren deutlich vereinfachen. Aber auch Speicher, Wärmepumpen und Wärmeleitungen profitieren. Über Duldungspflichten und Enteignungsrechte kann das Gesetz Grundstückseigentümer:innen betreffen.