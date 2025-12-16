Elektrofahrzeugplattform mit Felgenmotor: Donut Lab und WATT zeigen leichten Skateboard-Prototyp

Donut Lab und WATT Electric Vehicles entwickeln gemeinsam eine Elektrofahrzeugplattform mit Felgenmotor. Die Partner kombinieren eine leichte Aluminium-Skateboard-Architektur mit direkt angetriebenen Radmotoren. Einen funktionsfähigen Prototyp wollen sie im Januar 2026 auf der CES in Las Vegas vorstellen.

Leichte Elektrofahrzeugplattform mit Felgenmotor als Basis

Im Zentrum der Kooperation steht die Elektrofahrzeugplattform PACES (Passenger And Commercial EV Skateboard) von WATT. Dabei handelt es sich um eine modulare Aluminiumplattform mit integrierter Batterie nach dem Prinzip „Module-to-Chassis“. Ziel ist es, Bauraum und Gewicht zu reduzieren.

Diese Plattform wird nun mit Felgenmotoren von Donut Lab kombiniert. Zunächst sind zwei direkt angetriebene Motoren an der Hinterachse vorgesehen. Eine Allradvariante soll 2026 folgen.

Felgenmotoren ermöglichen präzise Drehmomentverteilung

Kennzeichen der Elektrofahrzeugplattform mit Felgenmotor ist die unabhängige Steuerung jedes einzelnen Rades. Die Ansteuerung erfolgt im Millisekundenbereich. Dadurch lässt sich das Drehmoment sehr fein verteilen, etwa in Kurven oder auf losem Untergrund.

Die Direktantriebstechnologie verzichtet vollständig auf klassische Antriebsstränge wie Getriebe oder Kardanwellen. Das senkt das Fahrzeuggewicht und reduziert die mechanische Komplexität. Gleichzeitig steigt die Effizienz der Kraftübertragung, da weniger bewegliche Bauteile beteiligt sind.

Modulare Plattform für unterschiedliche Fahrzeugtypen

Die Partner:innen setzen auf einen modularen Ansatz. Die Elektrofahrzeugplattform mit Felgenmotor eignet sich für verschiedene Anwendungen. Genannt werden unter anderem Strandbuggys, Sportwagen und leichte Nutzfahrzeuge für den Lieferverkehr.

Durch die Skateboard-Architektur lassen sich Aufbauten unabhängig vom Antrieb entwickeln. Das soll Entwicklungszeiten verkürzen und Einstiegshürden für kleinere Hersteller:innen senken. Auch der Wartungsaufwand über den Lebenszyklus soll geringer ausfallen als bei konventionellen Elektroantrieben.

Hersteller:innen behalten Kontrolle über Fahrdynamik

Die Fahrdynamik der Plattform ist softwaredefiniert. Fahrzeughersteller:innen können die Regelstrategien für Antrieb und Stabilität selbst festlegen. Damit behalten sie die Kontrolle über das gewünschte Fahrverhalten des Endprodukts.

Neil Yates, CEO von WATT Electric Vehicles, spricht von einem technologischen Fortschritt für die PACES-Plattform. Die präzise Steuerung der einzelnen Räder ergänze den Leichtbauansatz. Marko Lehtimäki, CEO von Donut Lab, hebt die geringe Masse der Plattform hervor, die das Potenzial der Felgenmotoren erst voll nutzbar mache.

Einen funktionsfähigen Prototyp der Elektrofahrzeugplattform mit Felgenmotor zeigen die Unternehmen auf der CES 2026 in Las Vegas am Stand von Donut Lab.

Quelle: Donut Lab / WATT Electric Vehicles Company | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH