Forschungsprojekt für klimaneutralen Nordsee-Fischkutter

Das BMLEH fördert die Entwicklung und Erprobung eines emissionsfreien und multifunktionalen Nordsee-Fischkutters mit 10 Millionen Euro.

Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) unterstützt im Rahmen eines fünfjährigen Projektes die Entwicklung, den Bau sowie die Erprobung eines klimaneutralen, multifunktional einsetzbaren Nordsee-Fischkutters. Ziel des Projekts „Zukunftskutter Nordsee“ (KUNO) ist ein Prototyp für ein modernes, zukunftsorientiertes und emissionsfreies Fischereifahrzeug.

„Unsere Küstenfischerei lebt von engagierten Familienbetrieben, die seit Generationen die Region prägen – und gerade sie spüren die massiv gestiegenen Energiekosten und die sich verändernden Rahmenbedingungen besonders deutlich“, sagt Silvia Breher, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat. „Mit dem Leuchtturmprojekt KUNO setzen wir genau hier an: Wir unterstützen die Entwicklung eines klimaneutralen, multifunktionalen Fischkutters, der den Energieverbrauch senken kann, aber auch neue Einsatzmöglichkeiten schafft. So sichern wir die Zukunft einer modernen Küstenfischerei an der Nordsee und stärken die ländlichen Küstenregionen.“

Das Verbundvorhaben wird von der Hochschule Emden/Leer zusammen mit dem Thünen-Institut für Seefischerei sowie der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer bearbeitet. Die Projektarbeiten sind mit fischereitechnischer, fischereiökonomischer und ökologischer Begleitforschung eng verknüpft. Zudem will der Bund mit dem Projekt eine wesentliche Empfehlung der Zukunftskommission Fischerei (ZKF) verwirklichen. Die Finanzierung des Projektes erfolgt mit Mitteln der Fischereikomponente des Windenergie-auf-See-Gesetzes. Man will alle interessierten Fischereibetriebe in einem intensiven Beteiligungsprozess in das Projekt einbinden. Das Projekt beruht auf dem Vorgängerprojekt „Energieeffiziente zukunftsweisende Küstenfischerei“, das das Land Niedersachsen mit Mitteln aus der „Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF)“ gefördert hatte.

Fischerei ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in den ländlichen Küstenregionen und auch für den Tourismus von großer Bedeutung. Die Fischerei an der deutschen Nordseeküste besteht zum größten Teil aus familiengeführten Betrieben, die vor allem Nordseekrabben fischen.

Quelle: BMLEH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH