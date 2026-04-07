Vernetzt, digital, erneuerbar: 4 Perspektiven auf die neue Energiewelt

“Accelerating Integrated Energy Solutions” – unter diesem Motto findet Europas größte Messeallianz statt. The smarter E Europe ist Pflichttermin für alle, die die erneuerbare Energiezukunft mitgestalten.

Denn ein wirksames Energiesystem braucht mehr als isoliert betrachtete Erzeugung oder Verteilung: Die Photovoltaik (PV) entfaltet ihr Potenzial im Zusammenspiel mit Batteriespeichern, E-Mobilität und digitalem Energiemanagement. Die neuesten Produkte und Anwendungen für integrierte Energielösungen gibt es auf den vier Fachmessen der Messeallianz: Intersolar Europe für Solartechnik, ees Europe für Energiespeicher, Power2Drive Europe für Ladeinfrastruktur und EM-Power Europe für Energie- und Netzmanagement.

Konferenz-Impulse für die neue Energiewelt

Unser Energiesystem verändert sich im Eiltempo. Wer zu den aktuellen Entwicklungen und neuen Geschäftspotenzialen Up-to-date bleiben möchte, kommt zu den The smarter E Europe Conferences 2026. Auf der Intersolar Europe Conference dreht sich alles um PV-Großanlagen: Planung und Bankability, Digitalisierung in Betrieb und Wartung, Hybridisierung mit Batteriespeichern. Die ees Conference beleuchtet vor allem Großspeicher und deren Geschäftmodelle. Die Power2Drive Conference bildet die Hot Topics der Branche für E-Ladeinfrastruktur: dort stehen innovative Anwendungen wie bidirektionales Laden im Vordergrund. Die EM-Power Conference widmet sich in diesem Jahr den Themen Flexibilitätsvermarktung und Netzstabilität. Die Konferenzen finden parallel zu den Fachmessen vom 22. bis 23. Juni im ICM in München statt.

Indien: Der Zukunftsmarkt für die Solarindustrie

Der Solarausbau boomt weltweit, besonders stark in Indien. Förderprogramme, Steueranreize, Subventionen und grüne Kredite treiben den Markt. 2025 lag der Zubau bei 37,5 Gigawatt – 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Für 2026 werden 45 bis 50 Gigawatt erwartet. Damit könnte Indien hinter China und vor den USA zum zweitgrößten Solarmarkt der Welt aufsteigen. Zugleich entwickelt sich das Land zu einem wichtigen Produktionsstandort für PV-Komponenten. Die Intersolar Europe rückt Indien deshalb verstärkt in den Fokus. In zahlreichen Side-Events und einem spezifischen Vortragsprogramm können sich Besucher über den Markt, neue Geschäftschancen sowie den Aufbau neuer Lieferketten informieren und sich vor Ort mit Entscheidungsträgern und Marktteilnehmern aus Indien austauschen.

Sonderschau Renewables 24/7

Ein besonderes Highlight auf The smarter E Europe 2026 ist die Sonderschau „Renewables 24/7“. Sie zeigt, wie ein zukunftsfähiges Energiesystem auf Basis erneuerbarer Energien aussieht – flexibel, wirtschaftlich, robust und gesellschaftlich umsetzbar. In vier Themenwelten – Industrie, Gewerbe, Wohnen und Mobilität – wird gezeigt, wie Erzeugung, Speicherung, Flexibilisierung und Digitalisierung ineinandergreifen. Zu finden ist „Renewables 24/7“ in Halle C5, Stand C5.450.

The smarter E Europe 2026: Branchentreff der Superlative

The smarter E Europe bleibt das Event der Superlative im Kalender eines jeden Energieexperten: Auf insgesamt 19 Messehallen und dem Außengelände verteilt erwarten rund 2.800 Aussteller mehr als 100.000 Besucher auf Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft. Die Messeallianz findet vom 23. bis 25. Juni 2026 auf der Messe München statt – erstmals mit neuen Messeöffnungszeiten von Dienstag bis Donnerstag. Auf 200.000 Quadratmetern werden auf den Ausstellungsflächen die neuesten Innovationen und Anwendungen gezeigt. Außerdem bieten sieben Messeforen ein maßgeschneidertes Vortragsprogramm zu zukunftsträchtigen Fachthemen

Quelle: Solarpromotion GmbH