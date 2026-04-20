Bundesweite Demos: 80.000 fordern Ausbau erneuerbarer Energien

Bundesweit haben über 80.000 Menschen für eine schnellere Energiewende demonstriert. Im Fokus der Proteste stand die Kritik an der Energiepolitik von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. Die Demonstrationen unterstreichen den wachsenden Druck aus Gesellschaft und Wirtschaft, den Ausbau von Photovoltaik und Windenergie zu beschleunigen.

Breite Mobilisierung für erneuerbare Energien

Am 18. April sind in mehreren deutschen Großstädten zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um für eine konsequentere Energiewende zu demonstrieren. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich bundesweit mehr als 80.000 Personen. Die größten Kundgebungen fanden in Berlin (24.000 Teilnehmende), Köln (30.000), Hamburg (15.000) und München (12.000) statt.

Die Demonstrationen wurden von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis getragen. Neben klassischen Umweltverbänden beteiligten sich Vertreter aus der Energiewirtschaft, Bürgerenergie-Genossenschaften, Sozialverbände sowie Unternehmen und Handwerksbetriebe. Damit spiegeln die Proteste eine zunehmende sektorübergreifende Unterstützung für den Ausbau erneuerbarer Energien wider.

Kritik an energiepolitischem Kurs der Bundesregierung bei erneuerbaren Energien

Im Zentrum der Kritik steht die aktuelle Energiepolitik des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Demonstrierenden kritisieren, dass der Ausbau von Photovoltaik- und Windkraftanlagen nicht ausreichend beschleunigt werde, und sehen dadurch Risiken für das Erreichen der Klimaziele.

Branchenakteure halten insbesondere den Netzausbau, die Integration von Speichern sowie regulatorische Anpassungen im Strommarkt für zentrale Hebel, um steigende Anteile erneuerbarer Energien effizient in das Stromsystem zu integrieren.

Photovoltaik-Ausbau als Schlüsseltechnologie

Die Photovoltaik spielt im Kontext der Forderungen eine zentrale Rolle. Laut vorläufigen Zahlen der Bundesnetzagentur lag der Zubau an PV-Leistung in Deutschland 2025 bei etwa 16 Gigawatt. Branchenverbände halten jedoch einen jährlichen Ausbau von mindestens 20 bis 25 Gigawatt für notwendig, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen.

Neben dem Ausbau von Freiflächenanlagen bleibt die dezentrale Energieerzeugung auf Gebäuden systemisch relevant. Die aktuellen Zubauraten werden jedoch zunehmend von großen Freiflächenprojekten getragen, während das Dachsegment an Dynamik verliert. Stadtwerke und Installationsbetriebe sehen hier weiterhin große Potenziale, die durch regulatorische Vorgaben, komplexe Förderstrukturen und Fachkräftemangel bislang nicht vollständig ausgeschöpft werden.

Energiepreise und geopolitische Risiken treiben Debatte

Ein wesentlicher Treiber der aktuellen Proteste sind die gestiegenen Energiepreise infolge geopolitischer Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt. Fossile Energieträger gelten zunehmend als Kosten- und Risikofaktor für die Energieversorgung.

Analysen zeigen, dass erneuerbare Energien langfristig stabilere Stromgestehungskosten bieten. Laut einer aktuellen Studie des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE liegen die Stromgestehungskosten von Photovoltaik in Deutschland je nach Anlagentyp bei rund 4 bis 11 Cent pro Kilowattstunde. Demgegenüber erreichen fossile Kraftwerke – etwa Gas- und Kohlekraftwerke – Kosten von etwa 11 bis über 25 Cent pro Kilowattstunde, abhängig von Brennstoffpreisen und CO₂-Kosten. Dies stärkt die Argumentation für einen beschleunigten Ausbau aus wirtschaftlicher Perspektive.

Forderungen der Branche: Netze, Speicher und Marktintegration

Neben dem Ausbau der Erzeugungskapazitäten verweisen die Demonstrierenden auf weiteren Handlungsbedarf in folgenden Bereichen:

Beschleunigter Ausbau und Digitalisierung der Verteilnetze

Verstärkte Investitionen in Energiespeicher zur besseren Einbindung wetterabhängiger Stromerzeugung

Stärkung der europäischen Industrie für erneuerbare Energien

Senkung der Stromkosten, insbesondere für für strombasierte Anwendungen wie Wärmepumpen

Verbesserte regulatorische Rahmenbedingungen für Mieterstrommodelle

Für Investoren und Energieversorger bleiben klare regulatorische Rahmenbedingungen und Planungssicherheit entscheidend, um Investitionen in Photovoltaik-Anlagen und Speichertechnologien zu skalieren und wirtschaftlich umzusetzen.

Einordnung der Demos: Signalwirkung für Politik und Markt

Die Demonstrationen zeigen, dass die Energiewende nicht mehr ausschließlich ein umweltpolitisches Thema ist, sondern zunehmend als wirtschafts- und sicherheitspolitische Notwendigkeit verstanden wird. Für die Photovoltaik-Branche ergibt sich daraus ein klares Signal: Der gesellschaftliche Rückhalt für den Ausbau ist vorhanden, die Umsetzung hängt jedoch maßgeblich von politischen Entscheidungen ab.

Fazit und Ausblick

Die Proteste verdeutlichen den wachsenden Druck auf die Bundesregierung, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Für die Photovoltaik-Branche eröffnet dies Chancen, erfordert jedoch gleichzeitig strukturelle Anpassungen bei Netzen, Speichern und Marktintegration. Entscheidend wird sein, ob die Politik die geforderten Rahmenbedingungen zeitnah schafft, um die Energiewende technologisch und wirtschaftlich voranzutreiben.

Quelle: Greenpeace e.V. und andere | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH