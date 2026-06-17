Absolicon liefert Solarthermie-Anlage für Heineken-Brauerei in Griechenland

Der schwedische Solarthermie-Anbieter Absolicon Solar Collector AB hat einen Liefervertrag für eine industrielle Solarthermie-Anlage bei der Brauerei Athenian Brewery in Thessaloniki unterzeichnet. Das Projekt soll Solarwärme für die Bierproduktion bereitstellen und ist Teil eines internationalen Demonstrationsprogramms für industrielle Wärmeversorgung.

Solarthermie-Anlage für Prozesswärme in Brauerei

Athenian Brewery ist die griechische Betriebsgesellschaft des Brauereikonzerns Heineken. Absolicon hatte bereits Ende April 2026 mitgeteilt, den Zuschlag für das Heineken-Projekt erhalten zu haben. Nach Abschluss der Vertragsverhandlungen haben die Parteien nun den endgültigen Liefervertrag unterzeichnet. Die Fertigstellung der Solarthermie-Anlage ist für den Herbst 2026 vorgesehen.

Die Anlage verfügt über eine Kollektorfläche von 528 Quadratmetern und eine thermische Leistung von 370 Kilowatt. Sie soll Prozesswärme für die Brauerei bereitstellen und dabei insbesondere für die Trocknung von Malz eingesetzt werden, einem zentralen Rohstoff der Bierherstellung.

Solarthermie-Anlage als Teil eines Demonstrationsprogramms

Nach Angaben von Absolicon ist das Vorhaben Teil eines internationalen Demonstrationsprogramms für nachhaltige industrielle Wärmeversorgung. Weitere Angaben zum Projekt, etwa zum Investitionsvolumen oder zu den erwarteten Energieerträgen, wurden nicht veröffentlicht.

Solarthermie für industrielle Prozesswärme

Industrielle Prozesswärme gilt als ein wichtiges Anwendungsfeld für Solarthermie. Die Technologie kommt insbesondere dort in Betracht, wo über längere Zeiträume ein kontinuierlicher Wärmebedarf besteht. Dazu zählen die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie weitere Branchen mit mittleren Prozesstemperaturen.

Absolicon hat nach eigenen Angaben bereits Solarthermie-Projekte für die Braukonzerne Carlsberg in Griechenland und Asahi in Italien umgesetzt. Mit dem Heineken-Projekt nutzt damit ein weiterer internationaler Brauereikonzern die Technologie des Unternehmens.

Quelle: Absolicon | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH