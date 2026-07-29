Analyse: Erstmals mehr Photovoltaik-Freiflächenanlagen als Gebäude-PV

Im ersten Halbjahr 2026 gingen erstmals mehr Photovoltaik-Freiflächenanlagen als Gebäude-PV-Anlagen in Deutschland in Betrieb. Das geht aus einer Analyse der Fachagentur Wind und Solar hervor.

Die Fachagentur Wind und Solar hat eine aktuelle Analyse zum Status des Photovoltaik-Ausbaus auf Freiflächen in Deutschland für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Die Auswertung zeigt, dass in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 4,1 GW neue Solarleistung auf Freiflächen in Betrieb gingen. Das ist der bislang höchste Zubau an Solarparks in Deutschland in einem ersten Halbjahr. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2025 betrug der Zubau an Photovoltaik-Freiflächenanlagen noch knapp 3,1 GW.

Erstmals entfielen bundesweit mehr neu installierte Leistungen auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen als auf Gebäude-PV-Anlagen. Solarparks kamen auf 54 Prozent des Zubaus, bei der Dach-PV waren es 46 Prozent. Im kumulierten Anlagenbestand überwiegt die installierte Leistung auf Gebäuden mit 81 GW gegenüber 44 GW auf Freiflächen weiterhin deutlich. Regional betrachtet verzeichnet Bayern den höchsten absoluten Zubau, während Schleswig-Holstein im Verhältnis zur bereits installierten Leistung die stärkste Dynamik aufweist.

Auch bei den Ausschreibungen bleibt die Dynamik hoch: Die letzten Runden waren weiterhin stark überzeichnet. Aus den bisherigen Ausschreibungsrunden sind bereits 9,75 GW an Solarpark-Leistung bezuschlagt, aber noch nicht installiert. Diese Projekte müssen bis Mai 2028 in Betrieb gehen.

Die Analyse der Fachagentur Wind und Solar zum Status des Photovoltaik-Ausbaus auf Freiflächen in Deutschland im ersten Halbjahr 2026 ist unter diesem Link zu finden. Die Auswertung beruht auf den Daten des Marktstammdatenregisters zum Zeitpunkt 22. Juli 2026.

Quelle: Fachagentur Wind und Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH