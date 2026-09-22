Huawei FusionSolar9.0: Neue Maßstäbe für Utility-Scale-PV

Große Photovoltaikanlagen entwickeln sich zunehmend zu einem aktiven Bestandteil des Energiesystems. Neben hoher Energieausbeute gewinnen deshalb Wirtschaftlichkeit, Anlagenverfügbarkeit und die Fähigkeit zur Netzintegration an Bedeutung. Mit der Huawei FusionSolar9.0 Smart PV Solution verfolgt Huawei einen ganzheitlichen Ansatz für die nächste Generation von Utility-Scale-PV.

Mehr Leistung, höhere Leistungsdichte

Im Mittelpunkt steht der neue Smart String Wechselrichter SUN2000-506KTL-H1. Mit einer Leistung von bis zu 506 kVA und sechs MPP-Trackern wurde er für die Anforderungen großskaliger PV-Anlagen entwickelt. Eine zentrale Neuerung ist die Systemarchitektur mit bis zu 1000 VAC. Die höhere Wechselspannung ermöglicht eine optimierte Auslegung der elektrischen Infrastruktur und soll dazu beitragen, die Balance-of-System-Kosten (BOS) um bis zu 9 Prozent zu reduzieren.

Auch die Leistungsdichte der neuen Lösung wurde weiter erhöht. Nach Angaben von Huawei ermöglicht die neue Generation eine bis zu 50 Prozent höhere Systemleistung und eine um bis zu 40 Prozent höhere Leistungsdichte. Damit lassen sich große PV-Arrays effizienter strukturieren und die verfügbare Fläche besser nutzen.

Große PV-Arrays und optimierte Systemarchitektur

Eine weitere Neuerung ist die Generation der Smart Transformer Stations (STS). In Kombination mit dem SUN2000-506KTL-H1 ermöglicht das Konzept PV-Arrays mit Leistungen von bis zu 11 MW. Dies schafft neue Möglichkeiten für die Planung und Strukturierung großer Solarparks und unterstützt eine effiziente Systemarchitektur.

Intelligente Technologien für O&M

Auch beim Betrieb und bei der Wartung setzt FusionSolar9.0 auf intelligente Technologien. Das Smart Hybrid Cooling System nutzt eine Kühlung auf Basis eines Dampf-Flüssig-Phasenübergangs und erhöht nach Angaben von Huawei die Wärmeableitungskapazität um bis zu 30 Prozent. Ergänzend unterstützen intelligente Selbstreinigungs- und Vereisungsschutzfunktionen die hohe Anlagenverfügbarkeit.

Eine neue zweikanalige MBUS-Kommunikation mit getrenntem Steuer- und Datenkanal ermöglicht dabei schnelle und zuverlässige Kommunikationsprozesse innerhalb des Systems.

Grid Forming für die Netzintegration

Besonders relevant für die zukünftige Integration erneuerbarer Energien ist die netzbildende Technologie (Grid Forming). Der SUN2000-506KTL-H1 ist als netzbildender Smart String Wechselrichter konzipiert und kann damit über die reine Energieumwandlung hinaus Funktionen zur Unterstützung der Netzstabilität übernehmen.

Intelligente Regelalgorithmen unterstützen unter anderem den Aufbau einer stabilen Spannungsquelle, die Frequenzstabilität durch virtuelle Trägheit und die Dämpfung von Netzschwingungen.

Sicherheit und Diagnose auf Systemebene

Ergänzt wird das Konzept durch mehrstufige Sicherheits- und Diagnosefunktionen. Dazu gehören unter anderem Smart String Level Disconnection (SSLD) 2.0, Smart Connector Level Detection (SCLD) sowie eine Isolationsdiagnose auf MPPT-Ebene.

Mit der Huawei FusionSolar9.0 Smart PV Solution verbindet Huawei damit Leistungselektronik, Digitalisierung, Sicherheit und Netzintegration in einer gemeinsamen Plattform. Für Projektentwickler, EPCs und Betreiber großer Solarparks entstehen dadurch neue Möglichkeiten, PV-Anlagen nicht nur effizienter zu planen und zu betreiben, sondern sie zugleich auf die wachsenden Anforderungen eines zunehmend erneuerbaren Energiesystems auszurichten.

Mehr zu FusionSolar9.0 und dem SUN2000-506KTL-H1 sowie das Video zur neuen Utility-Scale-Lösung gibt es im ausführlichen Newsbeitrag von Wattkraft.

Zum vollständigen Newsbeitrag auf wattkraft.com

Quelle: Wattkraft GmbH & Co. KG