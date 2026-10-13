Enpal und Würth: Sicherheitssystem RAST für die PV-Dachmontage

Enpal B.V. und die Adolf Würth GmbH & Co. KG haben mit RAST ein Sicherheitssystem entwickelt, das Dachzugang, Absturzsicherung und Materialtransport bündelt. Die Einführung beginnt mit Schulungen. Die Berufsgenossenschaften BG ETEM und BG BAU begleiteten die Entwicklung.

Enpal und Würth aus Künzelsau wollen die Arbeit auf Steildächern sicherer und strukturierter machen als mit herkömmlichen Dachrandsicherungen. Das erklären die Unternehmen zu ihrem gemeinsam entwickelten System RAST (Roof Access Safety Transport-System). Es führt die wesentlichen Schutzmaßnahmen für die PV-Dachmontage in einem standardisierten Ablauf zusammen.

Dachzugang als zentraler Baustein

Zentraler Baustein ist nach Darstellung der Unternehmen eine neu entwickelte fahrbare Arbeitsbühne mit Dachzugangsset, die sie „Tower“ nennen. Hinzu kommt ein Spenglergang als Teil des Steildach-Seitenschutzsystems. Laut Würth erhalten die Monteure damit am Schrägdach einen Arbeitsraum, der dem auf einem Gerüst ähnelt. Dachzugang und Materialtransport sollen während des gesamten Arbeitseinsatzes verfügbar bleiben.

„Mit dem RAST-System ist ein über den Arbeitseinsatz andauernder sicherer Dachzugang und Materialtransport bei Arbeiten auf dem Steildach von Gebäuden mit einer Höhe der Traufe von bis zu 8 Metern, gewährleistet“, erklärt Martin Umminger, Produktmanager der Adolf Würth GmbH & Co. KG. Weitere Bestandteile sind Schutzvorrichtungen an den Dachkanten, persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, feste Sicherungspunkte auf dem Dach, Notfallausrüstung und ein Materialaufzug. Nach Angaben der Unternehmen lässt sich RAST an die jeweilige Gebäudesituation anpassen und soll so Schäden am Gebäude und im Umfeld verringern.

Würth-Produktmanager Martin Umminger erwartet einen Sicherheitsgewinn durch den Verzicht auf Leitern: „Vor allem das Arbeiten ohne Leitern wird das Unfallrisiko merklich reduzieren.“

Absturzschutz bei der PV-Montage: Einordnung

Wie relevant Absturzschutz ist, zeigen die Jahreszahlen der BG BAU: 2025 waren in ihrem Zuständigkeitsbereich 41 Prozent der tödlichen Arbeitsunfälle Absturzunfälle. Dächer waren mit 24 Prozent der häufigste Unfallauslöser unter den tödlichen Arbeitsunfällen. Für die PV-Montage empfiehlt die BG ETEM Gerüste, bei geneigten Dächern Dachfanggerüste, sowie geeignete Seitenschutzsysteme. Technische Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz. Als sichere Zugänge nennt die BG ETEM unter anderem Treppentürme und Aufzüge, Anlegeleitern hält sie für ungeeignet. RAST bündelt laut Enpal Zugang, Sicherung und Materialtransport. Belege, dass das System sicherer ist als fachgerecht ausgeführte Gerüstlösungen, nennen die Unternehmen nicht.

Prüfung nach DIN EN 13374

Den Tower mit Dachzugangsset bezeichnen Enpal und Würth als Marktneuheit. Eine fahrbare Arbeitsbühne, die als Dachzugang dient und nach DIN EN 13374 geprüft ist, gab es nach ihrer Darstellung bisher nicht. Die Norm regelt temporären Seitenschutz. Die Prüfungen erfolgten den Unternehmen zufolge direkt mit DGUV Test, den Prüf- und Zertifizierungsstellen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. BG ETEM und BG BAU begleiteten die Entwicklung fachlich über den gesamten Projektverlauf.

Die genannte Prüfung bezieht sich ausdrücklich auf den Dachzugang. Für die übrigen Bestandteile von RAST nennen die Unternehmen keine Prüfnachweise. Angaben zu Prüfumfang und Prüfbericht liegen ebenfalls nicht vor.

Schulungen vor dem Einsatz

Enpal schult die Anwendung in der Enpal Academy und integriert RAST in die operativen Abläufe. Anschließend soll das System schrittweise bei der Installation von Solaranlagen für Enpal-Kunden zum Einsatz kommen. Enpal hat nach eigenen Angaben mehr als 130.000 Kunden.

„Der schnelle Ausbau der Solarenergie darf nie zulasten der Sicherheit gehen“, sagt Manuel Lippert, Geschäftsführer Operations bei Enpal. Mit RAST wolle das Unternehmen Arbeitsschutz, Qualität und Tempo beim Solarausbau zusammenbringen.

Quelle: Enpal B.V. / Adolf Würth GmbH & Co. KG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH