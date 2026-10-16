Nordex hebt nach starkem Q3 Prognose für 2026 an

Die Nordex AG hebt nach einem starken dritten Quartal ihre Ergebnisprognose 2026 an. Der Vorstand erwartet nun eine operative Ergebnismarge vor Abschreibungen zwischen 11,5 bis 12,5 (vorher 8,0 bis 11,0) Prozent.

Die Nordex Gruppe hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Wie der Windkraftanlagenbauer mitteilte, hat er im dritten Quartal 2026 über den Erwartungen liegende Ergebnisse erzielt. Vor diesem Hintergrund hob der Vorstand die Prognose für die Ebitda-Marge im Geschäftsjahr 2026 an.

Das Unternehmen erwarte nun eine Ebitda-Marge im Bereich von 11,5 bis 12,5 Prozent. Bisher lag die Prognose bei 8,0 bis 11,0 Prozent. Alle anderen Kennzahlen der Prognose blieben unverändert. Ebitda bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Die Marge stellt die Relation zum Umsatz dar.

Das vorläufige, ungeprüfte Ebitda im dritten Quartal 2026 liege voraussichtlich bei rund 278 (Vorjahr: 136) Millionen (Mio.) Euro. Das entspreche einer Ebitda-Marge von 12,7 (8,0) Prozent. Der vorläufige, ungeprüfte Umsatz im Quartal betrage voraussichtlich rund 2,18 (1,71) Milliarden Euro .

Höhere Margen im Servicegeschäft

Die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des dritten Quartals und die Anhebung der Prognose beruhten auf höheren Margen im Servicegeschäft und einer starken Performance im Projektgeschäft. Zudem hätten sich in der bisherigen Prognose für das Projektgeschäft berücksichtigte Risiken nicht im angenommenen Umfang realisiert.

Die vorläufigen liquiden Mitteln beliefen sich im dritten Quartal 2026 auf 2.327 Mio. Euro (Ende Q4/2025: 1.929 Mio. Euro). Der Freie Cashflow werde im dritten Quartal 2026 bei 379 Mio erwartet. Euro (3. Quartal 2025: 149 Mio. Euro).

Für das vierte Quartal erwarte Nordex weiterhin einen positiven Freie Cashflow, gestützt durch zusätzliche Ergebnisbeiträge, die anhaltende Dynamik beim Auftragseingang und die fortgesetzte Verbesserung des Working Capital.

Die übrigen Elemente der Gesamtjahresprognose blieben unverändert:

Konzernumsatz: 8,2 bis 9,0 Mrd. Euro

EBITDA-Marge: 11,5 bis 12,5 Prozent (zuvor: 8,0 bis 11,0 Prozent)

Working-Capital-Quote: unter -9 Prozent

Investitionen (CAPEX): rund 200 Mio. Euro

José Luis Blanco, CEO der Nordex Group, kommentierte: „Das dritte Quartal zeigt, was unsere Teams leisten können. Eine starke Projektabwicklung und eine höhere Profitabilität im Service haben uns eine sehr gute Ausgangsposition für das Schlussquartal verschafft. Wir heben unsere Prognose für die Ebitda-Marge 2026 an und bleiben auf profitables Wachstum fokussiert.”

Nordex werde ferner die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 am 5. November 2026 veröffentlichen.

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