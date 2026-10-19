Investorenprozess für insolvente Luana-Energie gestartet

Das Energieportfolio der im Bereich Wärmeversorgung tätigen Luana-Energie-Gruppe steht zum Verkauf. Das Unternehmen hatte Ende 2025 Insolvenz angemeldet, die Geschäfte aber weiterführen können.

Bei der auch in der Photovoltaik aktiven Luana-Energie-Gruppe hat der strukturierte Investorenprozess für das Energieportfolio des insolventen Unternehmens begonnen. Darüber berichtet der Insolvenzverwalter CMS. Insgesamt stünden knapp 60 Blockheizkraftwerke und weitere Energieanlagen unterschiedlicher Größe mit Schwerpunkt in Norddeutschland zum Verkauf. Interessierte Erwerber könnten sich an die Insolvenzverwaltung oder die mit dem Investorenprozess beauftragte Saxenhammer Advisory GmbH wenden.

Das Amtsgericht Schwarzenbek hatte im August und September 2026 die Insolvenzverfahren über mehrere Gesellschaften der Luana-Energie-Gruppe eröffnet. Dazu zählten die Luana Clean Power GmbH, die LCF Blockheizkraftwerke Deutschland PP1 GmbH & Co. KG sowie die Luana Energieversorgung Deutschland GmbH. Zugleich hatte es CMS-Partner Vanja Alexander Kovacev zum Insolvenzverwalter bestellt. Insgesamt verwalten Kovacev und sein Team derzeit zehn Gesellschaften der Luana-Energie-Gruppe im eröffneten Insolvenzverfahren

Geschäftsbetrieb fortgeführt

Derweil läuft der Geschäftsbetrieb der Luana Clean Power GmbH und der LCF Blockheizkraftwerke Deutschland PP1 GmbH & Co. KG weiter. „Nach der Stabilisierung des Geschäftsbetriebs, intensiven Verhandlungen mit den beteiligten Stadtwerken und Gaslieferanten sowie umfangreichen Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Blockheizkraftwerken konnten wir die Versorgung von rund 1.700 Haushalten in den vergangenen Monaten sicherstellen“, sagt Kovacev.

Die Luana-Energie-Gruppe war unter der Leitung ihres Geschäftsführers Marcus Florek in der Entwicklung, Projektierung, Errichtung und im Betrieb von Energietechnik und Energieversorgungsanlagen tätig. Neben Photovoltaikanlagen gehörten insbesondere thermische und elektrische Energieerzeugungsanlagen, darunter vor allem Blockheizkraftwerke, zum Geschäftsmodell.

Zur Finanzierung hatte die Gruppe unter anderem Anleihen und Nachrangdarlehen zum Handeln im Freiverkehr an der Hamburger und Frankfurter Wertpapierbörse begeben. Nach dem Ausbleiben von Zinszahlungen und der Einleitung des Insolvenzverfahrens über die Konzernmutter Luana AG veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) entsprechende Warnhinweise. In der Folge der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Luana AG hatte das Amtsgericht Schwarzenbek Anleihegläubigerversammlungen nach Maßgabe des Schuldverschreibungsgesetzes durchgeführt.

Die Luana AG mit Sitz in Geesthacht hatte kurz vor Weihnachten 2025 Insolvenzantrag gestellt. In der Folge beantragten nahezu alle Tochtergesellschaften die Eröffnung von Insolvenzverfahren.

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