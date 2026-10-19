Spitzenkappung könnte für mehr PV und Wind sorgen – Netzbetreiber mauern

Eine Studie des BNE zeigt: Netzbetreiber nutzen das Instrument der Spitzenkappung so gut wie gar nicht, um mehr Photovoltaik und Windenergie anzuschließen. Sie setzen lieber auf den Neubau von Infrastruktur.

Viele Netzbetreiber in Deutschland verzichten auf die Möglichkeit, über die sogenannte Spitzenkappung mehr PV- und Windenergieleistung anzuschließen. Das zeigt eine Hintergrundanalyse des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft (bne). Demnach dokumentierten von 83 untersuchten Netzbetreibern lediglich fünf einen systematischen Planungsansatz und drei weitere eine punktuelle Anwendung. Für die übrigen 734 Betreiber lägen aufgrund ihrer geringen Größe keine gesonderten Netzausbaupläne vor. Bei 85,5 Prozent der untersuchten Verteilnetzbetreiber sei damit die Spitzenkappung in der Netzplanung nicht erkennbar berücksichtigt.

Die Spitzenkappung sei ein gesetzlich vorgesehenes Instrument, um Stromnetze effizienter zu nutzen und Netzausbaukosten zu senken. Netzbetreiber können bei ihrer Planung berücksichtigen, dass bis zu drei Prozent der jährlichen Stromerzeugungsmenge von Wind- und Solaranlagen abgeregelt werden dürfen. Dadurch lasse sich die anzusetzende Einspeiseleistung bei Photovoltaik um bis zu 30 Prozent und bei Windenergie um bis zu 13 Prozent reduzieren. Auf diese Weise ließen sich zusätzliche Anlagen anschließen und unnötige Investitionen vermeiden.

„Wir stecken mitten in einer Netz(anschluss)krise, deren Überwindung für die Gesamtwirtschaft prioritär ist”, sagt Robert Busch, Geschäftsführer des bne. “Trotzdem lassen die Netzbetreiber ein gesetzlich vorgesehenes Instrument zur besseren Netznutzung weitgehend liegen. Bevor neue Einschränkungen für Erneuerbare geschaffen werden, müssen die Netzbetreiber ihre Hausaufgaben machen“, fordert er.

Netzbetreiber: Neubau attraktiver als Spitzenkappung

Zusätzliche Netzinvestitionen erhöhen die verzinste Kapitalbasis der Netzbetreiber. Wer dagegen durch Spitzenkappung Investitionen vermeidet, erhält dafür keine vergleichbare unmittelbare Vergütung. Auf diesen Zielkonflikt wies bereits die Bundesnetzagentur 2015 hin. Ob die bestehenden Effizienzanreize ausreichen, bleibt fraglich. Die Netzbetreiber sind offenbar kaum angereizt ihr Netz effizienter zu planen und zu nutzen.

Die Netzbetreiber selbst begründeten ihren Verzicht unter anderem mit ohnehin notwendigem Netzausbau, hohem Planungsaufwand oder Entschädigungskosten, die sie gegenüber dem Netzausbau als wirtschaftlich nachteilig bewerten. Einige streben sogar ein vollständig engpassfreies Netz allein durch zusätzlichen Netzausbau an.

Besonders brisant sei die geringe Nutzung bestehender Instrumente vor dem Hintergrund des geplanten Redispatch-Vorbehalts. Dieser soll zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten schaffen und Entschädigungsrisiken auf Anlagenbetreiber verlagern. Dabei müsse die tatsächliche Senkung der Netzkosten im Vordergrund stehen.

„Die Regulierung darf Netzbetreiber nicht länger nur dafür belohnen, möglichst viel Infrastruktur zu bauen. Entscheidend ist, dass möglichst viele Anlagen zu möglichst geringen Kosten angeschlossen werden – das ist echte Infrastruktureffizienz“, so Robert Busch.

Deshalb brauche es transparente Wirtschaftlichkeitsvergleiche einer Netzplanung mit und ohne Spitzenkappung. Netzbetreiber müssten darlegen, welche Alternativen sie geprüft haben und welche Anschlussmöglichkeiten und Kosteneinsparungen dadurch entstehen.

Quelle: BNE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH