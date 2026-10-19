Vattenfall vermarktet Offshore-Windstrom als Regelenergie

Vattenfall bringt erstmals Regelenergie aus einem Offshore-Windpark an den Strommarkt. Hintergrund ist die hohe Konstanz und Planbarkeit der regenerativen Energiequelle.

Der Energieproduzent Vattenfall liefert erstmals Windstrom aus Offshore-Anlagen für den Regelenergiemarkt. Wie das Unternehmen mitteilte, ist die Stromerzeugung auf hoher See sehr konstant und vorhersehbar möglich. Regelenergie dient den Netzbetreibern, sehr kurzfristig das Netz zu stabilisieren, um eine Netzfrequenz von 50 Hertz zu halten. Notwendig wird das, wenn Abweichungen von der prognostizierten Stromerzeugung auftreten. Das kann zum Beispiel an der Volatilität der regenerativen Stromerzeugung liegen. Dass erneuerbare Energien aber auch konstant liefern können, zeigt die neue Maßnahme Vattenfalls.

„Strom aus erneuerbaren Quellen ist nicht nur unverzichtbar, wenn es darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen und die Energiewende zum Erfolg zu bringen“, betont Christian Sdralek, verantwortlich für das Erneuerbare Energien Portfolio bei Vattenfall. „Er kann auch einen wichtigen Beitrag zur Stabilität des Stromsystems liefern. Die Vermarktung von Regelenergie aus Offshore-Wind ist dafür ein starkes Signal.“

Der Strom zur Netzstabilisierung stamme aus dem Offshore-Windpark Veja Mate. Er liegt rund 95 km nordwestlich der Insel Borkum in der Nordsee und hat eine Gesamtleistung von 416 Megawatt, verteilt auf 67 Windenergieanlagen. Der Windpark gehöre einem Konsortium aus Commerz Real, Ingka Group, KGAL Group und wpd invest. Als Direktvermarkter platziere und optimiere Vattenfall die erzeugte Energie im Strommarkt.

Vattenfall stelle insgesamt 200 Megawatt bereit. Dies sei die bislang größte Leistung an Regelenergie aus Offshore-Wind. Der Offshore-Windpark Veja Mate habe dafür in der Regelzone des Übertragungsnetzbetreibers TenneT TSO die Präqualifikation erhalten. „Bislang kam diese Regelenergie meist aus flexiblen Pumpspeichern oder Gaskraftwerken“, erklärt Sdralek. „Diese Präqualifikation beweist nun: Erneuerbare Energien können netzsichernde Aufgaben übernehmen.“

Auch PV mit Batteriespeichern als Regelenergie geplant

Vattenfall stellt schon länger einen Teil seiner Kraftwerkskapazitäten zur Stabilisierung des Netzes zur Verfügung. In der Vergangenheit kamen hierbei auch konventionelle Anlagen zum Einsatz. Heute sind vor allem die flexiblen Pumpspeicherkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 2,7 Gigawatt aktiv an der Regelreserve beteiligt.

„Als flexible Puffer leisten unsere Pumpspeicher schon heute einen zentralen Beitrag zur Netzsicherheit und Stabilität“, betont Sdralek. „Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck an der Umsetzung von weiteren Präqualifikationen, um zusätzlichen fossilfreien Anlagen die Teilnahme am Regelenergiemarkt zu eröffnen – seien es Offshore-Windparks, PV-Parks in Kombination mit Großbatterien oder auch externe Batteriespeicher, die Vattenfall zu einem Fixpreis mietet und am Strommarkt optimiert.“

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