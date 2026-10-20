Fraunhofer IGB: Datenplattform macht Biogasanlagen effizienter

Mit gezielter digitaler Unterstützung lässt sich die Fahrweise von Biogasanlagen optimieren und flexibel an die Nachfrage am Strommarkt anpassen. Eine solche Lösung hat das Fraunhofer IGB entwickelt. Es steht Betreibern zur Testsimulation online zur Verfügung.

Das Fraunhofer IGB hat eine Datenplattform entwickelt, die Biogasanlagen helfen soll, den Betrieb effizienter zu gestalten. Wie das Institut mitteilte, macht die Lösung Prozessdaten von Biogasanlagen nutzbar – als Grundlage für Prognosen, Softsensoren und eine KI-gestützte Betriebsoptimierung. Das sei besonders wichtig, weil die Anlagen ab 2027 noch flexibler arbeiten müssen für eine EEG-Förderung.

Mit der für 2027 geplanten Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) setze der Gesetzgeber zukünftig auf eine weiter flexibilisierte und marktpreisorientierte Stromerzeugung. Biogasanlagen sollen vor allem dann Strom liefern, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Dafür werden die vergütungsfähigen Betriebsstunden von Biogasanlagen begrenzt.

Für die Betreiber der derzeit knapp 10.000 Anlagen in Deutschland entscheide damit der Zeitpunkt der Einspeisung ihres grünen Stroms darüber, ob und wie wirtschaftlich der Betrieb ihrer Anlage ist. Eine Investition in den Ausbau der Gasspeicher dürfte sich nur für einen Teil der Altanlagen rentieren. Als kostengünstige, rein digitale Alternative zur strompreisbasierten Steuerung von Biogasanlagen versteht sich die Lösung des Fraunhofer-Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB. Ein sogenanntes Edge Device sei als Datenplattform direkt an die vorhandene Anlagensteuerung angebunden, führe Prozess- und Betriebsdaten zusammen und mache sie vor Ort für Modelle und KI-Anwendungen nutzbar – ohne in die bestehende Steuerung eingreifen zu müssen.

Viele Daten bisher ungenutzt

In einer Biogasanlage entstehe eine erhebliche Menge an Daten. So erfassten Sensoren Temperaturen im Fermenter, die Zusammensetzung des Biogases oder den Füllstand des Gasspeichers. Die Anlagensteuerung kenne ferner Drehzahlen, Laufzeiten und Betriebszustände von Pumpen und Rührwerken. Zudem registriere sie Warnungen und Störungen. Weitere Informationen werden nicht direkt gemessen, seien aber ebenso entscheidend, etwa welche Substrate gefüttert werden und in welcher Menge.

Der Großteil dieser Informationen komme allerdings allein für den unmittelbaren Anlagenbetrieb zum Einsatz. »Für längerfristige Auswertungen, Prognosen oder eine übergreifende Optimierung stehen die Daten häufig nicht in der benötigten Form zur Verfügung«, weiß Alexander Laug, Verfahrensingenieur am Fraunhofer IGB. Messwerte blieben oft nur für eine begrenzte Zeit gespeichert, Datenstrukturen unterschieden sich, wichtige Kontextinformationen wie Betriebszustände oder Grenzwerte lägen nur isoliert vor.

Für die betriebliche Optimierung einer Biogasanlage sei jedoch vor allem das Zusammenspiel der unterschiedlichen Daten entscheidend. Ein Temperaturmesswert »40 Grad« etwa erhalte erst durch den Anlagenkontext seine Bedeutung. In welchem Behälter wurde er gemessen und welcher Sollwert gilt dort? Laufe die zugehörige Pumpe und befinde sich die Anlage im Automatik- oder Handbetrieb? Welche Substrate seien im Einsatz und wie entwickele sich die Gasproduktion?

Datenplattform im Schaltschrank

Genau diese Informationen führe das Edge Device zusammen. »Unser Edge Device ist ein Industriecomputer, der direkt an der Anlage installiert wird. Er ergänzt die bestehende speicherprogrammierbare Steuerung, kurz SPS, um eine zusätzliche Daten- und Rechenebene«, erläutert Laug. So übernehme das Edge Device Prozess- und Betriebsdaten aus der Steuerung, speichere sie über längere Zeiträume und bringe sie in eine einheitliche Struktur. Auf diese Weise entstehe eine Datenbasis, die aktuelle Messwerte, historische Verläufe und die zugehörigen Betriebszustände miteinander verknüpfen könne. Auch externe Informationen ließen sich abrufen und ergänzen – etwa Strompreis- oder Wetterprognosen.

Die Verarbeitung erfolge dabei direkt vor Ort. »Betriebsdaten müssen also nicht zwangsläufig in eine externe Cloud übertragen werden«, führt Laug aus. Betreiber entschieden vielmehr selbst, welche Daten die Anlage verlassen und welche ausschließlich lokal verarbeitet werden. Dabei setzt das Fraunhofer IGB auf eine möglichst offene technische Architektur.

Das Edge Device werde damit zum Bindeglied zwischen klassischer Anlagenautomatisierung und datenbasierter Betriebsführung. Während die SPS für den zuverlässigen Anlagenbetrieb zuständig bleibe, ergänze das Edge Device diese Ebene um Datenspeicherung, Auswertung und Rechenleistung für Prognose-, Optimierungs- und KI-Modelle. Neue Modelle könnten somit auf derselben Datenbasis aufsetzen. Neben Strompreis- und Gasproduktionsprognosen oder Softsensoren seien beispielsweise auch Anwendungen zur Energieoptimierung oder vorausschauenden Instandhaltung denkbar.

Der eigentliche Mehrwert entstehe, wenn aus den zusammengeführten Daten konkrete Empfehlungen für den Betrieb werden. Das System berücksichtige dabei nicht nur den aktuellen Zustand der Anlage, sondern auch dessen Entwicklung über die Zeit. »Es kann beispielsweise erkennen, wie sich Gasproduktion und Gaszusammensetzung nach einer bestimmten Fütterung verändert haben, wie stark der Gasspeicher gefüllt ist oder wie lange Pumpen und andere Aggregate bereits gelaufen sind«, so Laug. Dabei müsse nicht jede Anwendung unmittelbar in die Anlagensteuerung eingreifen. Modelle könnten zunächst ausschließlich Daten auswerten und Handlungsempfehlungen für das Betriebspersonal erzeugen.

Strom erzeugen, wenn er wertvoll ist

Für die strompreisorientierte Fahrweise einer Biogasanlage verbinde die Datenplattform den aktuellen Anlagenzustand mit einer Prognose der Strompreise. »Ein hoher erwarteter Strompreis allein reicht für eine Entscheidung nicht aus – es muss zu diesem Zeitpunkt auch genügend Gas verfügbar sein und die Anlage muss den vorgesehenen Betrieb technisch ermöglichen«, so Laug.

Die Datenplattform berücksichtige die erwartete Gasproduktion, den Füllstand des Gasspeichers, die verfügbare Leistung des Blockheizkraftwerks, aber auch die technischen Grenzen der Anlage. Daraus leite ein Modell einen Fahrplan ab: Wann ist es sinnvoll, Biogas zunächst im Speicher zu sammeln? Wann sollte das Blockheizkraftwerk betrieben werden? Und wann verspricht die Stromerzeugung aufgrund des prognostizierten Marktpreises einen höheren Erlös?

Fütterung besser planen

Die digital gesteuerte Optimierung der Anlage könne auch noch früher im Prozess ansetzen. Denn wie viel Biogas zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung stehe, hängt wesentlich von der Fütterung des Fermenters ab. Substrate unterschieden sich hinsichtlich ihres organischen Anteils und damit ihres Gasbildungspotenzials sowie ihrer Kosten. Zudem entstehe das Biogas je nach Substrat unterschiedlich schnell. Werden diese Informationen gemeinsam mit den historischen Betriebsdaten betrachtet, lässt sich untersuchen, welchen Einfluss eine bestimmte Substratzusammenstellung auf die spätere Gasproduktion und damit auch die Stromerzeugung hat.

»Ein Optimierungsmodell kann berechnen, wie sich ein verfügbarer Substratmix zusammensetzen sollte, ohne zulässige Belastungsgrenzen des Fermenters zu überschreiten«, so Laug weiter. Gleichzeitig können Substratkosten und die zu erwartende Gasproduktion berücksichtigt werden. Das Ziel bestehe also nicht darin, möglichst viel Gas zu produzieren. Entscheidend sei, wann wie viel Gas zur Verfügung steht, was seine Erzeugung kostet und wie es anschließend möglichst sinnvoll zu nutzen sei. Betreiber könnten auf der Homepage des Instituts bereits ein Simulationstool testen, das die Auswirkungen von Substratmix und Strompreisen auf eine strompreisoptimierte Fahrweise der Biogasanlage veranschauliche.

Quelle: Fraunhofer IGB | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH