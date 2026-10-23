Netzentgelte steigen 2027 auch bei viel Solar und Wind

Die Entgelte für die Nutzung der Stromnetze steigen 2027 spürbar. Das gilt auch in Regionen, die wegen des starken Zubaus an erneuerbaren Energien eigentlich entlastet werden.

Die Netzentgelte in Deutschland steigen 2027 für viele Haushalte im Durchschnitt wieder an. Knapp zwei Drittel der Verteilnetzbetreiber erhöhen ihre Entgelte zum 1. Januar 2027. Das geht aus einer Auswertung von Rabot Energy hervor. Grundlage sind die vorläufigen Preisblätter von 748 Verteilnetzbetreibern, knapp 90 Prozent aller vom Datendienstleister ene’t erfassten Netzbetreiber. Im Median der Netzbetreiber stiegen die Kosten für einen Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch um rund 9 Euro gegenüber 2026, so Rabot in einer Mitteilung. Das entspreche einem Anstieg von 2,5 Prozent.

Wie groß die finanzielle Belastung ausfällt, hänge maßgeblich vom Wohnort ab. Im mecklenburgischen Hagenow würden für die Netznutzung rund 187 Euro im Jahr fällig, im baden-württembergischen Walldorf 664 Euro. Während die jährliche Rechnung etwa im nordbadischen Walldürn um 120 Euro steigt, fällt sie andernorts um bis zu 170 Euro niedriger aus.

Schleswig-Holstein trotz Wind-Zubau teurer

Im Vergleich der Bundesländer zeige sich ein uneinheitliches Bild. Am stärksten steigen die Kosten in Hamburg (+45 Euro), im Saarland (+27 Euro) und in Rheinland-Pfalz (+20 Euro). Lediglich in Mecklenburg-Vorpommern sinken sie um 13 Euro, in Thüringen und Niedersachsen bleiben sie nahezu stabil. Einen Einfluss auf die Netzentgelte hat die Erzeugung erneuerbarer Energien wie Solar und Wind. Denn seit 2025 erlaubt die Bundesnetzagentur (BNetzA) Verteilnetzbetreibern, die überproportional viel erneuerbare Energien anschließen, einen Teil der Kosten auf die Allgemeinheit zu wälzen. Während der Rückgang in Mecklenburg-Vorpommern in dieses Schema passen würde, wirkt der Zuwachs in Schleswig-Holstein und Bayern widersprüchlich. Beide Bundesländer zählen beim Abschluss neuer Kapazitäten zu den aktivsten.

Laut Rabot sei ein wesentlicher Grund für den Anstieg der Netzentgelte der geplante Rückgang des Bundeszuschusses zu den Kosten der Übertragungsnetze. Für 2027 sind 5,525 Milliarden Euro vorgesehen, nach 6,5 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Die Übertragungsnetzbetreiber setzen ihr Entgelt deshalb vorläufig von 2,86 auf 3,54 Cent pro Kilowattstunde herauf. Die regionalen Netzbetreiber geben die höheren Kosten an ihre Kundinnen und Kunden weiter.

Der Zuschuss ist allerdings noch nicht beschlossen. Fehle bis zum 7. Dezember die Rechtssicherheit, könnten die endgültigen Netzentgelte im Januar noch höher ausfallen.

Rabot weist Haushalte darauf hin, einen Nachlass nach § 14a EnWG nutzen. Wer eine Wärmepumpe, Wallbox oder einen Stromspeicher beim Netzbetreiber anmelde, erhalte pauschal 110 bis 190 Euro pro Jahr Nachlass auf die Netzentgelte, auch ohne einen Smart Meter. Mit einem Smart Meter könnten Haushalte mit steuerbaren Geräten zu festgelegten Nebenzeiten durch variable Netzentgelte zusätzlich sparen.

Quelle: Rabot Energy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH