Sanierungspflicht für Behördenbauten mit dem ÖffEGSanG: Vorteil für Wärmepumpe und Wärmenetze
23.10.2026 / Andreas Witt / Energiekommune / Politik / Solarthemen / Strom- und Wärmenetze / Wärmepumpe / Wirtschaft
Mit dem Referentenentwurf zum Gebäude-öffentlicher-Einrichtungen-Sanierungsgesetz (ÖffEGSanG) sollen Bund und Länder ab 2027 jährlich drei Prozent ihrer Nichtwohnfläche auf Niedrigstenergieniveau bringen. Wer genau hinsieht, erkennt: Der schnellste Weg zum Ziel führt oft über den Anschluss an ein Wärmenetz oder eine Wärmepumpe – nicht über die Dämmung.