Sanierungspflicht für Behördenbauten mit dem ÖffEGSanG: Vorteil für Wärmepumpe und Wärmenetze

23.10.2026 / / / / / / /
Die Fassade eine großen Rathauses.Foto: Frank / stock.adobe.com
Das Berliner Rathaus Mitte an der Karl-Marx-Allee hat ein Investor 1998 gebaut - als gemietetes Gebäude fällt es nur indirekt unter das neue, geplante Gesetz.
Mit dem Referentenentwurf zum Gebäude-öffentlicher-Einrichtungen-Sanierungsgesetz (ÖffEGSanG) sollen Bund und Länder ab 2027 jährlich drei Prozent ihrer Nichtwohnfläche auf Niedrigstenergieniveau bringen. Wer genau hinsieht, erkennt: Der schnellste Weg zum Ziel führt oft über den Anschluss an ein Wärmenetz oder eine Wärmepumpe – nicht über die Dämmung.

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