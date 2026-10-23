Sanierungspflicht für Behördenbauten mit dem ÖffEGSanG: Vorteil für Wärmepumpe und Wärmenetze

Foto: Frank / stock.adobe.com Das Berliner Rathaus Mitte an der Karl-Marx-Allee hat ein Investor 1998 gebaut - als gemietetes Gebäude fällt es nur indirekt unter das neue, geplante Gesetz.

Mit dem Referentenentwurf zum Gebäude-öffentlicher-Einrichtungen-Sanierungsgesetz (ÖffEGSanG) sollen Bund und Länder ab 2027 jährlich drei Prozent ihrer Nichtwohnfläche auf Niedrigstenergieniveau bringen. Wer genau hinsieht, erkennt: Der schnellste Weg zum Ziel führt oft über den Anschluss an ein Wärmenetz oder eine Wärmepumpe – nicht über die Dämmung.