Wenn eine Vorlauftemperatur von 55 °C ausreicht, um das Haus angenehm warm zu bekommen, sind die Bedingungen für die Wärmepumpe ideal. Im Projekt „Wärmepumpe? Kann ich!“ sollen Hausbesitzer:innen selbst herausfinden, ob diese Vorlauftemperatur ausreicht.

Im Projekt „Wärmepumpe? Kann ich!“ untersuchen Ifeu, Öko-Institut und Co2online, wie Hausbesitzende selbst herausfinden können, ob eine Wärmepumpe in ihrem Gebäude effizient laufen würde. Das Ifeu begleitet 15 Haushalte zusätzlich mit umfangreicher Messtechnik.

Moderne Wärmepumpen können heute in fast allen Gebäuden installiert werden. Aber würden sie in meinem Haus wirklich effizient laufen? Diese Frage beschäftigt viele Eigentümer:innen von Bestandsgebäuden. Ein wichtiger Hinweis auf die erreichbare Effizienz ist die Vorlauftemperatur der Heizung. Im November 2026 ist deshalb ein großer Feldtest des Forschungsprojekts „Wärmepumpe? Kann ich!“ gestartet: Knapp 200 Haushalte aus ganz Deutschland senken unter wissenschaftlicher Begleitung von Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu), Öko-Institut und Co2online die Vorlauftemperatur ihrer bestehenden Heizungsanlage ab. Sie wollen herausfinden, ob ihre Wohnräume auch mit weniger heißem Heizungswasser ausreichend warm bleiben.

Das Ifeu begleitet einen Teil der Teilnehmenden besonders intensiv: In 15 Haushalten in Berlin und Brandenburg will man ab dem 30. November zusätzliche Messgeräte installieren. Damit erfassen die Forscher:innen die Vor- und Rücklauftemperaturen der Heizungsanlage sowie die Temperaturen in den Wohnräumen. Die Messdaten ermöglichen eine detaillierte Auswertung der Heizsysteme und der thermischen Bedingungen in den Gebäuden.

Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto besser für die Wärmepumpe

Die Vorlauftemperatur gibt die Temperaturhöhe des Wassers an, das von der Heizung in die Heizkörper oder die Flächenheizung strömt. Sie ist ein entscheidender Faktor für die Effizienz einer Wärmepumpe: Je niedriger die Temperatur sein kann, mit der ein Gebäude ausreichend beheizt wird, desto effizienter kann eine Wärmepumpe in der Regel arbeiten.

Als Orientierung gilt eine maximale Vorlauftemperatur von etwa 55 Grad Celsius am kältesten Tag der Heizperiode. Gebäude, die mit dieser Temperatur ohne Komfortverlust auskommen, gelten als Niedertemperatur-ready (NT-ready). Hier können Wärmepumpen aus nur einem Teil Strom 3,5 Teile Wärme herstellen – und mehr. Das spart Heizkosten und Treibhausgase. Wärmepumpen können natürlich auch mit Vorlauftemperaturen über 55°C arbeiten, aber mit jedem Grad mehr verliert man etwa 1,5 % Effizienz.

„Viele Heizungsanlagen sind pauschal auf eine Vorlauftemperatur von 70 °C ausgelegt. Dabei würden viele Anlagen auch mit weniger auskommen, weil die vorhandenen Heizkörper schon etwas größer sind als sie sein müssten. Beim Umstieg auf die Wärmepumpe kommt einem das zugute“, sagt Peter Mellwig, Themenleiter am Ifeu Berlin. „Wenn das Haus beim Selbstversuch mit 55 °C Vorlauftemperatur doch auskühlt, lässt sich selbst ermitteln, was man machen kann – häufig reicht es, einzelne Heizkörper austauschen. Einen ersten Überblick rechnet einem der online-Ratgeber „Gebäudecheck Wärmepumpe“ aus.

„Wärmepumpe? Kann ich!“ beantwortet weitere Fragen

Zudem beschäftigt sich das Projekt „Wärmepumpe? Kann ich!“ mit weiteren Fragen: Unter welchen Randbedingungen ist eine eigenständige Absenkung der Heizkurve auf maximal 55 °C sinnvoll und sicher? Welche Unterstützung brauchen die Menschen dazu und was hat die größte Akzeptanz und Wirkung? Führen die Berechnungsvorschriften für die Normheizlast zu Überdimensionierung? Und welchen Einfluss haben etwa Kaminöfen, die an kalten Tagen zuheizen, auf die Heizkosten und das Stromnetz?

Wichtig ist dem Projektteam dabei: „Es ist ausdrücklich nicht das Ziel, die Rolle der Energieberatung, des Schornsteinfeger- oder des SHK-Handwerks zu relativieren“, sagt Florian Maiwald, Projektmitarbeiter mit Schwerpunkt Gebäudeenergieeffizienz am ifeu Berlin. „Diese Akteure bleiben unverzichtbar und sind auch im Projektbeirat vertreten.“

Das Projekt „Wärmepumpe? Kann ich!“ erhält im Rahmen des 8. Energieforschungsprogramm eine Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) und läuft bis Februar 2028.

Ab 2027 Sommer gibt es die volle Wärmepumpen-Förderung nur noch, wenn die Produktion in der EU erfolgt ist.

Quelle: Ifeu | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH