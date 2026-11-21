Das Veranstalterbündnis meldet für den „Tag des offenen Heizungskellers“ am 21. November 2026 eine Rekordteilnahme: 2.359 Haushalte in 753 Städten und Gemeinden öffnen ihre Keller und zeigen, wie Heizen ohne Öl und Gas funktioniert. Laut Veranstalter ist das eine Verzehnfachung zum Vorjahr.

Am bundesweiten Aktionstag zeigen Gastgeber ihrer Nachbarschaft, wie der Umstieg auf klimafreundliche Wärmepumpen und Photovoltaik in der Praxis funktioniert. Eine interaktive Karte auf offenerheizungskeller.de zeigt, welche Heizungskeller in der eigenen Region geöffnet sind.

Initiiert wurde der Aktionstag von einem Veranstalterbündnis aus sechs Organisationen: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Campact, co2online, GermanZero, Greenpeace Deutschland und Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV). Zeitgleich diskutieren Regierungen beim UN-Klimagipfel in der Türkei über den Ausstieg aus Öl und Gas.

Heizen ohne Öl und Gas: Wechsel zur Wärmepumpe nimmt zu

Nach Angaben des Bündnisses wird Heizen mit Öl und Gas für Millionen von Menschen zur Kostenfalle. Als Auslöser nennt es Energiepreisschocks durch Kriege sowie neue gesetzliche Pflichten zu teurem „Grünöl“ und „Grüngas“. Zwischen 2025 und dem ersten Halbjahr 2026 wechselten laut Bündnis knapp 500.000 Menschen zur Wärmepumpe, weil sie günstiger und klimafreundlicher sei. Viele kombinierten sie mit Solarstrom vom eigenen Dach.

Die Rekordteilnahme belege den positiven Trend zum klimafreundlichen Heizen, erklärt das Bündnis. Bei der Wärmewende sei die Bevölkerung deutlich weiter als die Politik. Es ruft die Bundesregierung auf, die Wärmewende politisch abzusichern. Für das Heizen ohne Öl und Gas brauche es Rahmenbedingungen, auf die sich alle verlassen könnten.

Forderungen an die Bundesregierung in drei Bereichen

Erstens verlangt das Bündnis Planungssicherheit beim Ausstieg aus Öl und Gas. Die im Gebäudemodernisierungsgesetz geschaffene Möglichkeit, neue Öl- und Gasheizungen uneingeschränkt einzubauen, müsse rückgängig gemacht werden. Statt auf Quoten für vermeintlich grüne Öle und Gase zu setzen, solle die Bundesregierung vollen Fokus auf Wärmepumpen und erneuerbare Wärmenetze legen. Zudem solle sie Solarstrom vom Hausdach für die Strom- und Wärmeversorgung in Ein- und Mehrfamilienhäusern weiter unterstützen.

Zweitens müsse die Förderung für fossilfreie Heizungen langfristig und in ausreichender Höhe gesichert werden. Die Förderung für energetische Sanierungen müsse erhöht und ebenfalls sozial gestaffelt werden. Dafür brauche es zudem einen besseren Zugang zu zinslosen Krediten für Haushalte mit geringem Einkommen. Gefordert sind außerdem flächendeckende Beratungsangebote, die Bürgerinnen und Bürger durch den gesamten Sanierungsprozess begleiten.

Drittens sollen Mieterinnen und Mieter vor steigenden Heizkosten geschützt werden. Steigende Kosten fossiler Heizungen dürften nicht auf sie abgewälzt werden. Vermieter sollten laut Bündnis grundsätzlich an den steigenden Kosten beteiligt werden. Diese entstehen unter anderem durch Gas-Netzentgelte, die „Biotreppe“ und die geplante „Grüngas“-Quote. Zum Schutz der Mieter müsse die Modernisierungsumlage sinken.

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